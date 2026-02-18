Campeona nacional de buceo libre muere atropellada y conductor se da a la fuga en San Isidro

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un caso que ha causado profunda consternación en la comunidad deportiva y en la ciudadanía en general se registró en San Isidro, donde una campeona nacional de buceo libre de nombre Lizeth Marzano Noguera perdió la vida luego de ser atropellada por un vehículo. El conductor responsable del hecho habría huido del lugar, dejando a la víctima gravemente herida y sin recibir ayuda inmediata.

La deportista, reconocida por sus títulos nacionales y su trayectoria en el buceo libre, caminaba por la vía cuando fue impactada por el auto. Testigos aseguran que el vehículo se dio a la fuga sin detenerse para brindar auxilio o esperar a las autoridades, lo que ha generado indignación y exigencias de captura urgente por parte de la ciudadanía.

Los equipos de emergencia llegaron al lugar tras el llamado de transeúntes y vecinos, sin embargo, la mujer ya había sufrido heridas de gravedad que terminaron cobrándole la vida antes de poder recibir atención médica especializada. La Policía Nacional y las autoridades municipales se encuentran investigando el caso para identificar al responsable y establecer las circunstancias exactas del accidente.

Voces de dolor y demandas de justicia

Amigos, colegas y miembros del equipo deportivo de la víctima expresaron su consternación por la pérdida. La campeona nacional de buceo libre no solo era una atleta destacada, sino también una inspiración para muchos jóvenes que practican deportes acuáticos en el país. Su dedicación y logros la habían convertido en un referente dentro de la disciplina.

Ante la ausencia del conductor luego del accidente, grupos de deportistas y vecinos han exigido que las autoridades intensifiquen la búsqueda del responsable. La huida del lugar ha sido duramente criticada, ya que ha dejado sin respuestas inmediatas sobre lo ocurrido y ha prolongado el dolor de familiares y allegados.

La Policía de tránsito trabaja con las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas al lugar del accidente para rastrear el vehículo implicado. Asimismo, se han solicitado testimonios de testigos que puedan colaborar con la identificación del conductor.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra destacada deportista, Lizeth Noguera, seleccionada nacional de apnea (buceo libre), quien fuera víctima de un fatal accidente. Nuestras condolencias a la familia, amigos y compañeros, y esperamos que el caso no quede impune 🖤 pic.twitter.com/7cHFU2YYjp — Punto en Juego (@PuntoEnJuego) February 18, 2026

Investigación abierta y medidas urgentes

Las autoridades competentes han confirmado que se ha iniciado una investigación formal para esclarecer los hechos y dar con el paradero del responsable. Se espera que la difusión de las imágenes y datos del vehículo implicado ayude a su pronta ubicación.

Mientras tanto, familiares de la víctima han organizado encuentros para recordar los logros de la deportista y pedir justicia. El caso ha encendido también un debate sobre la seguridad vial en zonas urbanas como San Isidro y la necesidad de medidas más estrictas para proteger a peatones y ciclistas.

La comunidad deportiva nacional ha expresado su solidaridad con la familia de la campeona nacional de buceo libre, y se espera que el caso no quede impune. La exigencia de justicia y la búsqueda del conductor que se dio a la fuga siguen siendo el clamor principal de quienes conocieron y admiraron a la atleta.