José María Balcázar es elegido como nuevo presidente de la República tras salida de José Jerí

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso eligió como nuevo presidente encargado a José María Balcázar quien asumirá, de inmediato, la encargatura de la Presidencia de la República del Perú tras la vacancia de José Jerí.

La elección se dio tras la votación en segunda vuelta luego de que María del Carmen Alva y José María Balcázar fueran las dos listas más votadas, pero que no lograron superar los 59 votos necesarios en primera vuelta.

José María Balcázar es elegido como presidente del Congreso

El Congreso de la República eligió como nuevo presidente del Parlamento a José María Balcázar al contar con 60 votos a favor, frente a los 46 votos alcanzados por María del Carmen Alva.

La elección se dio ante la presencia de 113 congresistas (en primera vuelta fueron 117) de los que se optó por escoger al candidato de la Lista 4 el cual obtuvo un número de votos mayoritario.

La elección fue disputada entre cuatro congresistas propuestos por diversas bancadas parlamentarias: La Lista 1, encabezada por Segundo Acuña Peralta (Honor y Democracia); la Lista 2, dirigida por Alva (Acción Popular); mientras que la Lista 3 estuvo representada por Edgard Reymundo Mercado (Bloque Democrático Popular).

Así, este miércoles 18 de febrero, el Perú cuenta con su octavo presidente en un periodo de 10 años. Con ello, se espera que la elección perdure hasta completar el Período Anual de Sesiones 2025-2026.

La elección inició con la votación de la Mesa Directiva conformada por el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, el primer Vicepresidente encargado, Waldemar Cerrón; y el tercer vicepresidente encargado, Ilich López. Posteriormente se dio el voto de los dos escrutadores elegidos: Alejandro Cavero y Lady Camones.

Posteriormente se dio a la votación, por orden alfabético, y al terminar se realizó el escrutinio voto por voto donde la Lista 2 (Alva) y Lista 4 (Balcázar) quedaron como las dos opciones con mayoría de voto.

Alrededor de las 8:30 de la noche se dio inició a la votación en segunda vuelta tras la cual se determinó que Balcázar quede electo como nuevo jefe de Estado tras la censura de José Jerí.