Susel Paredes votó nulo entre Balcázar y Alva y abandonó el Congreso: "El fujicerronismo gobernando"

Tras emitir su voto en segunda vuelta de la elección del presidente del Congreso entre José Balcázar y Maricarmen Alva, la parlamentaria Susel Paredes abandonó el auditorio y reveló ante los medios que sufragó nulo.

Pocos minutos antes de que se sepa el resultado final, la congresista no agrupada optó por no permanecer en la sesión y sostuvo que el resultado final correspondería a "más de lo mismo", por lo que decidió no elegir a ninguno.

"Lo mismo desde que entramos: el fujicerronismo gobernando este Congreso. Por esa razón, yo he votado nulo, porque no voy a votar por ninguno de los dos. Han polarizado al país y no han estado a la altura", aseguró.

Contrario a lo que decidieron tres congresistas de Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, Sigrid Bazán y Edgar Reymundo, quienes se retiraron sin sufragar en segunda vuelta, Paredes subrayó que se quedó hasta el final para emitir su segundo voto.

"Por Balcázar jamás votaría, porque es una persona que dicen que las niñas que tienen relaciones sexuales maduran más rápido, y esa aberración yo no la puedo sostener. Por más de lo mismo, de ninguna manera", añadió.

Finalmente, se retiró del lugar afirmando que el resultado ha sido "impredecible".

José Balcázar es elegido como nuevo presidente de la República

El Pleno del Congreso eligió como nuevo presidente encargado a José María Balcázar Zelada quien asumirá, de inmediato, la encargatura de la Presidencia de la República del Perú tras la vacancia de José Jerí.

La elección se dio tras la votación en segunda vuelta luego de que María del Carmen Alva y José María Balcázar fueran las dos listas más votadas, pero que no lograron superar los 59 votos necesarios en primera vuelta.

El Congreso de la República eligió como nuevo presidente del Parlamento a José María Balcázar al contar con 60 votos a favor, frente a los 46 votos alcanzados por María del Carmen Alva.

La elección se dio ante la presencia de 113 congresistas (en primera vuelta fueron 117) de los que se optó por escoger al candidato de la Lista 4 el cual obtuvo un número de votos mayoritario.

La elección fue disputada entre cuatro congresistas propuestos por diversas bancadas parlamentarias: La Lista 1, encabezada por Segundo Acuña Peralta (Honor y Democracia); la Lista 2, dirigida por Alva (Acción Popular); mientras que la Lista 3 estuvo representada por Edgard Reymundo Mercado (Bloque Democrático Popular).