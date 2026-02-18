Fuerza Popular rechaza ascenso de José Balcázar como presidente de la República: "Hoy hemos retrocedido"

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La elección de José María Balcázar Zelada como presidente del Congreso y, por sucesión, presidente interino de la República, generó una inmediata reacción de rechazo en la bancada de Fuerza Popular. Los congresistas fujimoristas, que habían apoyado en bloque la candidatura de María del Carmen Alva, ofrecieron una conferencia de prensa en la que calificaron el resultado como un retroceso para la democracia.

El vocero César Revilla fue enfático al señalar que la elección de Balcázar como nuevo Jefe de Estado significaría un "retroceso" en la historia de la política peruana, al considerar el perfil y polémicas que lleva consigo a Palacio de Gobierno. Asimismo, agregó que el desenlace era producto del "ego de un irresponsable que quiere gobernar este país".

"Esto es lo que genera la inestabilidad e irresponsabilidad. Todo lo que le costó a la democracia... el día de hoy hemos retrocedido. Hay que aclarar que esta bancada siempre ha votado disciplinadamente. Nos hemos mantenido firmes, a pesar de que no queríamos tener esta posibilidad de colapso del país, hemos estado firmes y hemos apoyado a la señora Alva".

"Lo que pase mañana será su responsabilidad"

Por su parte, Martha Moyano acusó al Congreso de haber cometido un acto de irresponsabilidad, haciendo énfasis en la postura del ahora mandatario con indultar al expresidente Pedro Castillo.

"Solo por su ego nos han llevado a esta situación. Ustedes son testigos de que a Palacio llegue de nuevo Perú Libre con el señor Balcázar. Y él prometió indultar a Castillo. Tienen que aprender a evaluar lo que va a suceder en este país ahora".

Moyano advirtió además que cualquier manifestación o eventual crisis que se produzca en los próximos días será responsabilidad de quienes votaron por Balcázar.

"Por si acaso, les vamos diciendo, lo que va a ocurrir mañana o pasado mañana, será responsabilidad de quienes nos trajeron a esta situación"

La censura contra José Jerí abrió un escenario de sucesión presidencial que se definió en el Congreso. En la segunda votación, Balcázar se impuso a Alva, consolidando el respaldo de Perú Libre y de sectores aliados. Su triunfo marca el retorno del partido a Palacio de Gobierno, aunque en condición interina hasta las elecciones generales de abril de 2026.

La reacción de Fuerza Popular refleja la marcada polarización que atraviesa el Parlamento. Mientras Perú Libre celebra la llegada de Balcázar como un triunfo político, la bancada fujimorista advierte que el país enfrenta un retroceso y un riesgo de mayor inestabilidad.

Asimismo, el discurso sobre un eventual indulto a Pedro Castillo se convierte en un punto de tensión adicional, anticipando un escenario político cargado de confrontación en las semanas previas a los comicios.