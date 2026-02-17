Nayib Bukele lanza INESPERADO post sobre Perú tras la censura de José Jerí: "Es clave"

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La censura contra el presidente José Jerí ha generado múltiples reacciones dentro y fuera del país. Una de las más llamativas fue la del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, quien publicó un mensaje inesperado en sus redes sociales refiriéndose directamente al caso peruano.

El post, breve pero contundente, llamó la atención a múltiples usuarios, que interpretaron sus palabras como una señal de respaldo a la idea de que Perú necesita un liderazgo fuerte en medio de la crisis institucional. La publicación se viralizó rápidamente y fue replicada por diversos medios.

"Perú es clave"

La razón detrás del mensaje se vincula con la creciente percepción ciudadana recogida en la última encuesta de Datum Internacional (enero 2026).

El estudio reveló que 51% de los peruanos considera que el país debería elegir a un presidente "como Nayib Bukele", mientras que apenas un 11% se inclina por perfiles similares a Donald Trump y un 5% por Javier Milei. Líderes de izquierda como Lula da Silva o Gustavo Petro apenas alcanzan entre 1% y 2% de simpatía.

El sondeo se conoció en paralelo a la destitución de Jerí, lo que refuerza la idea de que la ciudadanía busca un perfil de autoridad capaz de enfrentar crisis y garantizar estabilidad. En este marco, el mensaje de Bukele fue interpretado como un gesto simbólico que conecta con la expectativa electoral de los peruanos de cara a las próximas elecciones generales en abril.

Un nuevo presidente en camino

La situación política actual recuerda a episodios previos de sucesión presidencial en el país, como la elección de Francisco Sagasti en el año 2020 tras la renuncia de Manuel Merino, quien también pasaba de encabezar el Legislativo al Ejecutivo tras la previa destitución de Martín Vizcarra.

Sin embargo, el actual clima electoral añade presión: las elecciones generales están previstas para abril de 2026, y la población parece demandar un liderazgo más contundente.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El Congreso de la República ha convocado para este miércoles 18 de febrero a las 6.00 de la tarde a un Pleno Extraordinario que elegirá al nuevo presidente encargado de la República. Precisa que el plazo para presentar a los candidatos vence a... pic.twitter.com/kVfSD6SSJx — Exitosa Noticias (@exitosape) February 17, 2026

El inesperado post de Bukele no solo refleja su creciente influencia en la región, sino también la manera en que su figura se ha convertido en referente para sociedades que atraviesan crisis políticas. En Perú, su mensaje llega en un momento de incertidumbre y es leído como un recordatorio de que la estabilidad institucional requiere liderazgo firme.

La coincidencia entre la encuesta y la reacción del mandatario salvadoreño refuerza la narrativa de que el electorado peruano busca un presidente con capacidad de imponer orden y resultados rápidos, incluso en escenarios de confrontación política.