José Williams: JEE archiva pedido de exclusión y confirma que no tiene sentencias

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 archivó este martes el proceso de exclusión contra el candidato presidencial de Avanza País, José Williams Zapata, tras corroborar que no pesa sobre él ninguna sentencia condenatoria.

El caso se originó luego de que un informe de fiscalización señalara que Williams habría omitido declarar una condena por homicidio calificado vinculada a su participación en el operativo militar Chavín de Huántar.

Sin embargo, la revisión oficial determinó que se trató de un error: Si bien el registro judicial lo incluía como imputado, a Williams nunca se le confirmó una sentencia en su contra por el caso.

En sus descargos, el personero de Avanza País, Aldo Borrero, explicó que el proceso se desdobló entre el fuero común y el militar. Mientras figuras como Vladimiro Montesinos y Nicolás de Bari Hermoza Ríos siguieron procesados en el Poder Judicial, los militares implicados fueron juzgados en el fuero militar.

Allí, la Sala Revisora del Consejo Supremo de Justicia Militar absolvió a Williams de todos los cargos, archivando definitivamente la causa.

JEE archiva expediente que buscaba sacar de carrera al candidato

La resolución del JEE concluyó que "no existe mérito" para que Williams Zapata sea sancionado, aplicando los principios de legalidad y debido procedimiento. Con ello, se confirma que Williams no incurrió en causal de exclusión y podrá continuar en la carrera presidencial. Tras conocerse la decisión, Williams celebró la decisión del Jurado en su cuenta de X.

"No existe mérito para iniciar el procedimiento sancionador contra don José Daniel Williams Zapata, candidato a la presidencia por la organización política Avanza País - Partido de Integración Social, conforme al considerando precedente y en aplicación de los principios de legalidad, tipicidad, razonabilidad, debido procedimiento y de la participación, debiéndose disponer el archivo del presente expediente", sostuvo el JEE.

José Williams celebró la resolución del JEE que lo libra de proceso sancionador.

Aunque se mantiene en carrera, Williams figura en un segundo pelotón de las encuestas. Según el último sondeo de Ipsos Perú, el candidato registra apenas 2% de intención de voto a nivel nacional, junto a otros aspirantes como George Forsyth, José Luna Gálvez y Roberto Sánchez. El liderazgo lo ostenta Rafael López Aliaga con 12%, seguido de Keiko Fujimori con 8%.

El archivo del proceso refuerza la narrativa de Williams como candidato que busca proyectar transparencia y firmeza, especialmente por su rol en el operativo Chavín de Huántar. Sin embargo, su bajo respaldo en las encuestas lo mantiene en una posición secundaria dentro de la contienda, donde la disputa principal se concentra entre López Aliaga y Fujimori.