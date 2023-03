Rosa Gutiérrez: "Nací en el Vraem y mi madre no podía pagar un servicio de salud"

07/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

En una entrevista con Exitosa, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, narró cómo fue su primer acercamiento con el sector Salud. Recordó que cuando nació en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) no pudo ser registrada por falta de presencia del Estado.

"Nací en Nueva Esperanza, es una comunidad muy pequeña en el distrito de Lochegua, que es el Vraem y pertenece a la provincia de Huanta, en Ayacucho, pero cuando nací no había registrador y mi madre tuvo que caminar más de 15 días para llegar a Luricocha y, de pronto, me inscribió en esta hermosa jurisdicción".

En ese sentido, Gutiérrez Palomino indicó para Nicolás Lúcar en Hablemos Claro que llevó a cabo sus estudios en una institución pública; sin embargo, los estragos del terrorismo hicieron que se traslade a Junín y arribó a la escuela militar Ramiro Villaverde Lazo. Tras ello, mencionó que se movilizó nuevamente a Huanta y concluyó en el colegio religioso María Auxiliadora.

"Empecé en un colegio público, pero por todo lo que pasó por el terrorismo, tuve que irme a estudiar a Huancayo al colegio Ramiro Villaverde Lazo, que es militar y, una vez que se mejoró un poco la situación, volví a Huanta porque soy la hija mayor y regresé al María Auxiliadora, que fue un contraste entre lo religioso y lo militar".

Luego de eso, reveló que su sueño siempre fue ingresar a la Universidad Cayetano Heredia y lo logró; empero, por el excesivo costo de las pensiones, se retiró. Por consiguiente, optó por una beca en la San Martín de Porres, finiquitando la carrera de medicina y haciendo internado en el hospital de la Policía.

"Estudié en la Universidad Cayetano Heredia, que era mi sueño, pero no pude sostenerlo porque el costo económico era alto y estuve solo cinco meses. Luego pase a la San Martín de Porres y concluí allí. Obtuve una beca y terminé el sexto año de medicina, la verdad que ya no tenía ni para pagar los pasajes, buscaba hacerle la tarea a mis compañeros que tenían más recursos. Fue ahí cuando identifiqué entre todos los hospitales para realizar el internado y dije: ¿A dónde voy? Busqué un establecimiento en el que den comida y vivienda, llegando al hospital de la Policía".

De acuerdo a ello, la titular del Minsa indicó que su madre falleció en un accidente en Huancavelica en medio del inicio de sus vacaciones, tras terminar su Sérum (servicio a la comunidad por profesionales de medicina titulados o colegiados).

"Hice guardia por muchos días al exgeneral, Martín Solari de la Fuente, trabajé mucho. La vida ha sido muy dura, cuando termine me fui a Huancavelica a hacer el Sérum y terminando, el director me mencionó que había hecho mucho, porque vacunábamos demasiado. Mi madre me visita, pero le digo: yo diagnostico, pero me hace falta un laboratorio. Ella me señaló que no me preocupara porque iba a comprar con sus amigos, lo necesario, con eso entregamos el donativo y nos fuimos de la zona porque me tocaban mis vacaciones y, en un vehículo de la zona, esa noche nos caímos a un barranco, mi madre murió en ese accidente".

Por último, conmovida por haber relatado su historia a través de Exitosa, Rosa Gutiérrez apuntó que no le iba a cobrar las consultas a las personas y, debido a eso, decidió cursar infraestructura hospitalaria.

"Me he esforzado, no ha salido fácil y siento que me he preparado para este momento, para darle la oportunidad a muchos colegas como yo. Ahí me prometí, yo voy a ser la mejor y no cobraré la consulta, pero de que tengo que vivir: voy a estudiar infraestructura hospitalaria".