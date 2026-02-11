Chifagate: "Ji Wu Xiaodong trataba de NO colaborar" en sus declaraciones, afirmó Elvis Vergara

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por sus reuniones secretas con el presidente José Jerí, el empresario chino Ji Wu Xiaodong no habría colaborado con la investigación, según indicó el congresista Elvis Vergara.

"Ji Wu Xiaodong no dejó nada claro"

En entrevista con Exitosa, el presidente de dicha comisión habló sobre la intervención de Xiaodong y su evasiva al responder con claridad sobre sus encuentros con Jerí en Palacio de Gobierno pese a que contaba con una orden de captura.

"No quedó claro, porque se limitaba a responder de manera muy puntual y tratando de no dar mayores detalles. Evidentemente, lo que trataba es de no colaborar. Ha ido a tratar de vendernos un discurso o una explicación que nosotros ya la obtuvimos de sus coinvestigados", sostuvo Vergara.

Con esto, Vergara hizo referencia a que el empresario reiteró la versión del jefe de Estado en torno al encuentro clandestino en el chifa de Zhihua Yang: que se había coordinado el evento que celebraba la confraternidad peruano-china.

"Dato curioso, dijo que él asistió a otras reuniones en Palacio de Gobierno, parece que a más de una, donde hablaron del Día de la Amistad Perú-China. Sigue con esa retórica que nadie se los cree", agregó el legislador.

En ese sentido, Elvis Vergara aseguró que, tras la audiencia, Xiaodong solo dio a entender que no tiene "mayor interés en querer que se esclarezcan los hechos".

Comentó también sobre la inasistencia de Zhihua 'Johnny' Yang, indicando que no hubo una explicación válida que justifique su ausencia, pese a que este había pedido una reprogramación de la citación.

"Él dice que no iba, primero, porque está en un proceso fiscal de investigación en curso, y segundo, porque, siendo ciudadano extranjero, tiene que aplicar algunos protocolos de derecho de defensa. No hay explicación válida", aseveró.

Ji Wu Xiaodong afirma que el presidente José Jerí "no lo conoce"

El empresario, quien se encuentra bajo arresto domiciliario debido a una investigación por su estar presuntamente vincualdo con la organización criminal "Los Hostiles de la Amazonía", sostuvo que aun era libre de salir en el momento en que se reunía con Jerí en Palacio.

El ciudadano chino también desmintió al jefe de Estado, quien había afirmado, en su momento, que no hablaba español. Ello ya había sido desmentido al revelarse que figura como Traductor Público Juramentado.

"Si dice que no hablo español, yo creo que el presidente está equivocado, debe estar confundido con algún personal del chifa o del momento. Yo sí hablo español, el presidente no me conoce", aseveró el empresario.

