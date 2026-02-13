Michelle Soifer revela la verdadera razón por la que ahora usa peluca: "Me estoy quedando..."

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Con total honestidad, Michelle Soifer decidió contar la verdadera razón por la que ahora usa peluca, luego de que varios seguidores notaran su nuevo look en pantalla y redes sociales. La conductora de TV aclaró el tema en un video, dejando en evidencia que su cambio de imagen no fue un simple capricho.

¿Por qué Michelle Soifer decidió usar peluca?

Todo comenzó cuando la conductora de Arriba mi gente apareció con un peinado distinto al habitual. El cerquillo, el volumen y el estilo hicieron que más de uno pensara que se había hecho un corte radical o incluso algún retoque estético.

@micheillesoifer_ lo confiesoooo, es pelucaaaa 🤭 es que me estoy quedando calva amigos 🤷🏻‍♀️ Pero antes muerta que sencilla 💋 ♬ Alo - kattie

Sin embargo, fue la propia Michelle quien salió al frente para aclararlo. A través de un video en sus redes sociales, la cantante mostró primero su cabello recogido mientras se arreglaba frente al espejo y luego el momento exacto en el que se coloca la peluca.

Ahí lanzó la frase que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores: "Lo confieso, es peluca, es que me estoy quedando calva, amigos, pero antes muerta que sencilla".

Tras su confesión, los mensajes de apoyo fueron inmediatos. Entre los comentarios que se repitieron en redes se leía: "Michi, yo juraba que te habías cortado el cabello", "Tranquila, hermosa, para todo hay solución, no eres la única" y "Gracias por hacerlo público, deberías considerar ese corte, te queda divino".

Michelle Soifer está casada con Paul Fernández

Michelle Soifer dejó a todos con la boca abierta al revelar que todavía sigue legalmente casada con Paul Fernández, pese a que hace años no lo ve ni cruza una sola palabra con él.

La revelación cayó como una bomba entre sus fans, que jamás imaginaron que la popular chica reality aún arrastrara un capítulo tan pendiente en su vida sentimental.

La popular conductora de Latina Televisión se animó a contar toda su verdad durante una entrevista en el programa Habla serio, donde Michelle Soifer repasó su inesperada historia matrimonial y reveló, con total sinceridad, por qué el vínculo aún no se ha cerrado en los papeles.

"Hubo un tiempo que no quería (divorciarse), pero ahora me llama: 'Ya, me quiero divorciar de ti'. Y hasta el día de hoy sigo casada, y no sé nada de él", relató entre risas.

Así, Michelle Soifer dejó en claro —sin rodeos y con total honestidad— que la verdadera razón por la que ahora usa peluca es porque se está quedando calva.