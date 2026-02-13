Arzobispo de New York cita a Bad Bunny en plena misa y sorprende a fieles: "Si te quieres divertir"

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Ha pasado cinco días desde que Bad Bunny hizo historia al presentarse con un repertorio completamente en español en el Halftime Show del Super Bowl. Ahora, el nuevo arzobispo de Nueva York, Ronald Hicks, sorprendió a los fieles en plena misa al citar una famosa canción del artista puertorriqueño.

Bad Bunny es citado en plena misa

El video de Ronald Hicks se volvió tendencia en cuestión de horas. Como es nuevo viviendo en la ciudad de Nueva York, en uno de sus primeros discursos ante la comunidad católica confesó que siempre tiene una canción sonando en su cabeza.

El hombre aprovechó la oportunidad para comentar que les iba a presentar a los fieles una lista de canciones que lo hacen sentir más cercano a la gran ciudad. Sin embargo, nadie imaginaba que dentro de esa recopilación estaría un tema del 'Conejo Malo'.

"Pueden intentar adivinar el título y el artista: si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York ", dijo muy alegre, y los fieles reaccionaron con una ovación inmediata.

El clip fue ampliamente difundido en redes sociales, donde decenas de internautas aplaudieron que la presencia latina se haga cada vez más fuerte en Estados Unidos. Mientras tanto, otros destacaron la decisión del arzobispo de incluir una canción en español entre sus favoritas.

Así fue el Super Bowl de Bad Bunny

Bad Bunny contó con grandes invitados durante su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 entre los que destacan Ricky Martin, Lady Gaga y la inesperada aparición de artistas como Karol G, Cardi B, Young Miko y otros reconocidos artistas de Hollywood. El cantante hizo historia al realizar el primer show del 'Tazón' con canciones en español.

Entre las figuras de Hollywood que acompañaron al cantante de 'Tití me preguntó' se encontraron a la actriz Jessica Alba y el actor Pedro Pascal, respaldando el espectáculo de 'Benito'.

Además contó con la presencia de la rapera estadounidense Cardi B, con quien comparte el tema musical 'I like it', lanzado en el 2018.

Cerca al cierre del 'halftime', Ricky Martin realizó una emotiva presentación con una clara postura política frente a las intervenciones territoriales por parte del actual gobierno norteamericano.

Estribillos como "no sueltes la bandera" o "quieren el barrio mío", fueron parte de la breve pero potente interpretación del cantante puertorriqueño.

Es así que, el episodio reflejó cómo la música urbana ha trascendido escenarios y fronteras, llegando incluso a espacios religiosos. La mención de Bad Bunny no solo generó sorpresa, sino que evidenció el creciente peso de la cultura latina en Estados Unidos.