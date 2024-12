Torres Saravia sobre secretaria del Congreso que tenía OnlyFans: "Por ser bonita se le está incriminando de trabajadora sexual"

El exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, Jorge Torres Saravia, se refirió a la trabajadora del Congreso, Isabel Cajo, y criticó que a ella se le incrimine de ser una trabajadora sexual por "ser bonita".

Durante su intervención en la Comisión de Fiscalización, Torres Saravia negó que haya estado involucrado en la contratación de Isabel Cajo en el despacho del parlamentario Edwin Martínez y criticó que se le cuestione a la trabajo por "ser bonita".

"No me une amistad con el señor Martínez y si él la quiso contratar en su momento a la señorita Cajo, porque escuché que se pretende decir que yo se la presente, lo que es totalmente falso. Que gusto que el señor Martínez la defienda a la señorita porque ella no tiene nada de malo. Lamentablemente, por ser bonita se le esta incriminando o se le está haciendo parecer como si fuera una prostituta", declaró.