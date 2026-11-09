Cámara de Diputados sesiona el 10 de noviembre: en agenda el pedido de levantamiento de fuero a Pedro Castillo y suspensión a Julián Pérez Mallqui

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Portada

El Pleno de la Cámara de Diputados abordará en su sesión de este martes 10 de noviembre, el informe final sobre la denuncia constitucional formulada contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y el exministro de Defensa, Walter Ayala Gonzáles, mediante la cual se les podría levantar el fuero por los presuntos ascensos irregulares al interior de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP).

El debate de este emblemático caso fue establecido por la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, la cual se reunió hoy, lunes 9 de noviembre, bajo la conduccción de su titular, Oscar Reto Otero, teniendo en cuenta que el plazo máximo para dar cumplimiento a este procedimiento es hasta el domingo 15 de noviembre.

Los responsabilizan de presuntamente vender ascensos a oficiales

Cabe precisar que, la denuncia constitucional fue presentada por la exfiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal, cohecho pasivo propio, organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado, previstos en el Código Penal.

Según el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se recabaron elementos de convicción que evidenciarían la instrumentalización de sus cargos para vender ascensos y favorecer indebidamente a terceros.

En ese sentido, el informe final propone que de levantarse el fuero de los acusados, el Ministerio Público procedará conforme a sus atribuciones, respecto de los delitos funcionales identificados.

Julián Pérez Mallqui podría ser suspendido 120 días sin goce de haber

Otro punto en agenda es el debate del informe final de la Comisión Ética Parlamentaria, la cual recomienda la suspensión en el ejercicio del cargo por 120 días y sin goce de haber hacia el diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú).

Como se recuerda, el parlamentario es investigado por la agresión física y psicológica hacia su expareja en una comisaría de San Miguel, caso que fue dado a conocer a finales de julio último. Según el parte policial, dicha situación motivó su intervención inmediata y detención en flagrancia por 48 horas.

Del mismo modo, el caso pasó a la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Es importante señalar que, a finales de octubre, el Poder Judicial rechazó el pedido del diputado que buscaba retirar el certificado médico legal que registra las lesiones que habría sufrido su expareja por parte suya.

De esta manera, la Cámara de Diputados tiene en agenda estos dos emblemáticos casos de interés nacional.