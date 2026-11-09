INPE remueve al director del penal de Barbadillo por sus presuntos vínculos con Pedro Castillo: su hija fue contratada por JP en el Congreso

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció una serie de acciones administrativas y legales, tras la difusión de un reportaje periodístico que revelaría presuntos vínculos entre servidores del establecimiento penitenciario de Barbadillo, personas del entorno del expresidente Pedro Castillo Terrones y funcionarios del Congreso de la República.

Como se recuerda, el dominical de América, "Cuarto Poder", hizo de conocimiento que, Yulissa Ivonne Lucero Chujutalli, hija del hasta hoy director del penal ubicado en Ate, Calixtro Lucero Rodríguez, fue contratada en el despacho de la diputada Azucena Isla Rojas (Juntos por el Perú). Así como, la de Alejandro Nicolás Hurtado Paz como técnico de la bancada del partido de izquierda, quien es hijo del agente del INPE Juan Ramón Hurtado Barrenechea. Otra contratación fue la del exdirector del penal en mención, Héctor Sandoval Moreno, como asesor en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por la diputada Catherine Palomino Casavilca.

Medidas que adopta el INPE

Frente a esta situación, el INPE informó que el personal involucrado del establecimiento penitenciario de Barbadillo será removido inmediatamente de sus cargos, al considerar grave los hechos expuestos; además, para garantizar el control institucional y el adecuado funcionamiento del reclusorio.

"La institución exige a todos sus servidores una conducta íntegra y el estricto cumplimiento de sus responsabilidades. Ningún vínculo personal, interés particular o relación externa puede estar por encima de la función pública ni comprometer la seguridad y el orden penitenciario", señala la institución en su misiva.

Esta medida también se fundamenta en el traslado en su auto que hizo el director de Barbadillo, Calixtro Lucero Rodríguez, a un visitante del exjefe de Estado tras salir del penal, el pasado 18 de octubre.

Según los descargos obtenidos por el dominical, la diputada Azucena Isla Rojas aseguró que la incorporación de Yulissa Lucero obedeció a un requerimiento de su despacho, negando categóricamente que el expresidente Pedro Castillo haya tenido ingerencia en la contratación. Asimismo, sostuvo no conocer al director del establecimiento penitenciario. En esa misma línea, Héctor Sandoval también desestimó cualquier interferencia del exmandatario en su llegada al Congreso.

No obstante, Yulissa Lucero y Alejandro Hurtado evitaron responder sobre la influencia de sus padres en sus nombramientos al interior de Juntos de Perú.

Ernesto Zunini solicita la suspensión inmediata de los contratos

Quien se pronunció a tempranas horas de este lunes 9 de noviembre fue el vocero de la Cámara de Diputados de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, para señalar que, ha solicitado la suspensión inmediata de los contratos de Yulissa Ivonne Lucero Chujutalli, Alejandro Nicolás Hurtado Paz y de Héctor Sandoval Moreno.

"Como vocero de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de diputados, he solicitado la suspensión inmediata del vínculo laboral de un trabajador de la bancada, tras la denuncia pública que cuestiona su contratación. Reafirmo nuestro compromiso con una gestión ética y transparente", escribió el diputado en sus redes sociales oficiales.

Como vocero de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de diputados, he solicitado la suspensión inmediata del vínculo laboral de un trabajador de la bancada, tras la denuncia pública que cuestiona su contratación. Reafirmo nuestro compromiso con una gestión ética y transparente. Por su parte, el proyecto de ley de amnistía no debe verse deslegitimado y debe debatirse por su contenido y sus fundamentos. — Ernesto Zunini (@ernestozunini) November 9, 2026

Por su parte, también hizo referencia al proyecto de ley de amnistía en favor del exmandatario Castillo Terrones y otros "presos políticos", al señalar que no debe verse deslegitimado y que su debate tiene que argumentarse por su contenido y sus fundamentos planteados.

De esta manera, el INPE y el vocero de Juntos por el Perú anuncian medidas inmediatas, luego del informe periodístico que guardaría alguna vinculación entre el condenado exjefe de Estado y la máxima autoridad del penal donde está recluido.