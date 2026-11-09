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Justicia y derechos humanos

Caso Cayara y Ccechua: Poder Judicial rechaza amnistía y prescripción y ordena nuevo juicio

El Poder Judicial inaplicó las leyes 32107 y 32417 en el caso Cayara y Ccechua, confirmó condenas contra 18 militares y ordenó un nuevo juicio oral para dos antiguos mandos del Ejército.

Caso Cayara vuelve a instancia judicial.
Caso Cayara vuelve a instancia judicial. (Composición Exitosa)

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 09/11/2026

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La Corte Suprema rechazó los recursos de nulidad vinculados con la masacre de Cayara y dispuso que no se apliquen las leyes de prescripción y amnistía en este proceso. Además, confirmó penas contra 18 militares y ordenó un nuevo juicio oral para dos exmandos.

Corte Suprema inaplica leyes de prescripción y amnistía

Según Canal N, la Sala Penal Transitoria resolvió el Recurso de Nulidad N.° 1809-2023 mediante una decisión emitida el 3 de junio del 2026. El tribunal utilizó el control de convencionalidad para inaplicar las leyes 32107 y 32419, relacionadas con prescripción y amnistía.

En su resolución, la Corte Suprema consideró que los hechos juzgados constituyen delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos. Por ello, señaló que son imprescriptibles e inamnistiables conforme al derecho internacional consuetudinario y a los tratados ratificados por el Estado peruano.

El fallo también examinó la Sentencia 190/2025 del Tribunal Constitucional, relacionada con la Ley 32107. La Sala indicó que dicha decisión obtuvo cuatro votos conformes y no alcanzó los cinco requeridos para tener una interpretación vinculante, por lo que aplicó el control difuso de convencionalidad.

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En cuanto a las penas, el máximo tribunal confirmó los 15 años de prisión impuestos al teniente coronel Marco Antonio Llontop Jesús y al capitán Luis Alberto Castañeda Marín, considerados autores del delito de homicidio calificado por los hechos vinculados con las incursiones militares de 1988.

También ratificó ocho años de cárcel para otros 16 efectivos militares que integraban las patrullas Grass y Huayacán. La sentencia de primera instancia les atribuyó responsabilidad por su participación en la ejecución de comuneros de Cayara y en intervenciones realizadas en Erusco y la choza de Ccheua.

Dos absoluciones fueron anuladas y habrá nuevo juicio

La Corte Suprema anuló las absoluciones del exgeneral José Rolando Valdivia Dueñas y de Enrique Majluf Vivanco por encontrar deficiencias en la evaluación de las pruebas. Ambos deberán afrontar un nuevo juicio oral, que estará a cargo de otro colegiado judicial.

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Los magistrados ordenaron revisar nuevamente los testimonios y documentos relacionados con los hechos de mayo de 1988, cuando, tras una emboscada de Sendero Luminoso en Erusco, militares realizaron operaciones en Cayara y localidades cercanas, en Ayacucho.

La resolución también confirma las condenas contra 18 militares, con penas de ocho y 15 años por homicidio calificado contra 29 personas. Además, inaplica las leyes de prescripción y amnistía en los casos Cayara y Ccechua.

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