León XIV destaca el papel de la fe y pide paz mundial al recordar el legado de San Juan Pablo II y Francisco

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 09/11/2026
El papa León XIV afirmó que el futuro es el tiempo de la fe tras sostener un encuentro institucional con líderes de comunidades cristianas y diversas tradiciones religiosas en las instalaciones del Palacio San Martín. Durante la jornada ecuménica, la máxima autoridad de la Iglesia Católica apeló al fortalecimiento del diálogo interreligioso y realizó un firme llamado a la paz mundial en el contexto internacional actual.
El servicio a la humanidad y el fortalecimiento de la fe a través de la caridad
Durante su discurso ante los representantes religiosos, el pontífice enfatizó la necesidad de orientar las acciones comunitarias hacia la consolidación del bien común y la defensa incondicional de la dignidad humana en la sociedad contemporánea.
En ese marco, la máxima representación vaticana remarcó que el servicio mutuo y la solidaridad efectiva constituyen pilares fundamentales para acercar a las personas hacia la trascendencia espiritual y la convivencia pacífica.
"Aquí está nuestro servicio a la humanidad. Construir un futuro mejor para todos a la espera del cumplimiento bienaventurado de la historia estamos seguros en efecto que cuanto más el hombre se conoce verdaderamente a sí mismo cuidado de su propia dignidad tanto más se acerca a Dios", indicó el papa León XIV.
De igual manera, el santo padre sostuvo que todo acto impulsado por la buena fe y la caridad al prójimo fortalece los lazos de fraternidad y contribuye a la construcción de entornos armónicos a nivel global.
La vigencia del legado de san Juan Pablo II y el llamado a la paz del papa Francisco
En otro momento de su discurso, la autoridad eclesiástica hizo alusión explícita a las enseñanzas impartidas por san Juan Pablo II, subrayando la plena validez de sus conceptos para afrontar las tensiones y desafíos del tiempo presente.
"Como afirmaba san Juan Pablo II, juntos queremos mostrar al mundo que el impulso sincero de la oración no lleva a la contraposición y menos aún al desprecio del otro sino más bien a un diálogo constructivo", indicó.
En esa misma línea, el pontífice citó una oración legada por su predecesor, el papa Francisco, con la que reafirmó la urgencia de erradicar los conflictos bélicos y erradicar la violencia en todas sus manifestaciones.
Finalmente, el santo padre exhortó a las delegaciones presentes a mantener un compromiso diario de oración activa para propiciar un escenario internacional libre de guerras, promoviendo la esperanza compartida y el entendimiento recíproco.
En ese sentido, el papa León XIV concluyó su participación en la cumbre ecuménica instando a las distintas confesiones a unir esfuerzos en la edificación de un futuro basado en la concordia y el respeto mutuo.