León XIV destaca el papel de la fe y pide paz mundial al recordar el legado de San Juan Pablo II y Francisco

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV afirmó que el futuro es el tiempo de la fe tras sostener un encuentro institucional con líderes de comunidades cristianas y diversas tradiciones religiosas en las instalaciones del Palacio San Martín. Durante la jornada ecuménica, la máxima autoridad de la Iglesia Católica apeló al fortalecimiento del diálogo interreligioso y realizó un firme llamado a la paz mundial en el contexto internacional actual.

El servicio a la humanidad y el fortalecimiento de la fe a través de la caridad

Durante su discurso ante los representantes religiosos, el pontífice enfatizó la necesidad de orientar las acciones comunitarias hacia la consolidación del bien común y la defensa incondicional de la dignidad humana en la sociedad contemporánea.

En ese marco, la máxima representación vaticana remarcó que el servicio mutuo y la solidaridad efectiva constituyen pilares fundamentales para acercar a las personas hacia la trascendencia espiritual y la convivencia pacífica.

"Aquí está nuestro servicio a la humanidad. Construir un futuro mejor para todos a la espera del cumplimiento bienaventurado de la historia estamos seguros en efecto que cuanto más el hombre se conoce verdaderamente a sí mismo cuidado de su propia dignidad tanto más se acerca a Dios", indicó el papa León XIV.

De igual manera, el santo padre sostuvo que todo acto impulsado por la buena fe y la caridad al prójimo fortalece los lazos de fraternidad y contribuye a la construcción de entornos armónicos a nivel global.

La vigencia del legado de san Juan Pablo II y el llamado a la paz del papa Francisco

En otro momento de su discurso, la autoridad eclesiástica hizo alusión explícita a las enseñanzas impartidas por san Juan Pablo II, subrayando la plena validez de sus conceptos para afrontar las tensiones y desafíos del tiempo presente.

"Como afirmaba san Juan Pablo II, juntos queremos mostrar al mundo que el impulso sincero de la oración no lleva a la contraposición y menos aún al desprecio del otro sino más bien a un diálogo constructivo", indicó.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El papa León XIV afirmó que el futuro es el tiempo de la fe tras su encuentro con líderes de las comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. Además, pidió por la paz del mundo al recordar a san Juan Pablo II y su mensaje durante su etapa como pontífice así como también del papa Francisco. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j Lee también Papa León XIV en Argentina: pontífice exige inversión ética y empleo digno ante el sector laboral November 9, 2026

En esa misma línea, el pontífice citó una oración legada por su predecesor, el papa Francisco, con la que reafirmó la urgencia de erradicar los conflictos bélicos y erradicar la violencia en todas sus manifestaciones.

Finalmente, el santo padre exhortó a las delegaciones presentes a mantener un compromiso diario de oración activa para propiciar un escenario internacional libre de guerras, promoviendo la esperanza compartida y el entendimiento recíproco.

En ese sentido, el papa León XIV concluyó su participación en la cumbre ecuménica instando a las distintas confesiones a unir esfuerzos en la edificación de un futuro basado en la concordia y el respeto mutuo.