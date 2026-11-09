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León XIV destaca el papel de la fe y pide paz mundial al recordar el legado de San Juan Pablo II y Francisco

Durante su intervención, el papa León XIV evocó el legado doctrinal de san Juan Pablo II y las reflexiones pastorales del papa Francisco para instar a la colaboración entre credos.

El sumo pontífice pidió la paz mundial recordando a sus predecesores.
El sumo pontífice pidió la paz mundial recordando a sus predecesores. (Composición: Exitosa)

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 09/11/2026

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El papa León XIV afirmó que el futuro es el tiempo de la fe tras sostener un encuentro institucional con líderes de comunidades cristianas y diversas tradiciones religiosas en las instalaciones del Palacio San Martín. Durante la jornada ecuménica, la máxima autoridad de la Iglesia Católica apeló al fortalecimiento del diálogo interreligioso y realizó un firme llamado a la paz mundial en el contexto internacional actual.

El servicio a la humanidad y el fortalecimiento de la fe a través de la caridad

Durante su discurso ante los representantes religiosos, el pontífice enfatizó la necesidad de orientar las acciones comunitarias hacia la consolidación del bien común y la defensa incondicional de la dignidad humana en la sociedad contemporánea.

En ese marco, la máxima representación vaticana remarcó que el servicio mutuo y la solidaridad efectiva constituyen pilares fundamentales para acercar a las personas hacia la trascendencia espiritual y la convivencia pacífica.

"Aquí está nuestro servicio a la humanidad. Construir un futuro mejor para todos a la espera del cumplimiento bienaventurado de la historia estamos seguros en efecto que cuanto más el hombre se conoce verdaderamente a sí mismo cuidado de su propia dignidad tanto más se acerca a Dios", indicó el papa León XIV.

De igual manera, el santo padre sostuvo que todo acto impulsado por la buena fe y la caridad al prójimo fortalece los lazos de fraternidad y contribuye a la construcción de entornos armónicos a nivel global.

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La vigencia del legado de san Juan Pablo II y el llamado a la paz del papa Francisco

En otro momento de su discurso, la autoridad eclesiástica hizo alusión explícita a las enseñanzas impartidas por san Juan Pablo II, subrayando la plena validez de sus conceptos para afrontar las tensiones y desafíos del tiempo presente.

"Como afirmaba san Juan Pablo II, juntos queremos mostrar al mundo que el impulso sincero de la oración no lleva a la contraposición y menos aún al desprecio del otro sino más bien a un diálogo constructivo", indicó.

En esa misma línea, el pontífice citó una oración legada por su predecesor, el papa Francisco, con la que reafirmó la urgencia de erradicar los conflictos bélicos y erradicar la violencia en todas sus manifestaciones. 

Finalmente, el santo padre exhortó a las delegaciones presentes a mantener un compromiso diario de oración activa para propiciar un escenario internacional libre de guerras, promoviendo la esperanza compartida y el entendimiento recíproco.

En ese sentido, el papa León XIV concluyó su participación en la cumbre ecuménica instando a las distintas confesiones a unir esfuerzos en la edificación de un futuro basado en la concordia y el respeto mutuo.

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