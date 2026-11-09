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Plan de seguridad

Papa León XIV en Perú: PNP desplegará a 22.400 agentes en Lima y 14.600 en provincias durante su visita

En el marco de la presentación oficial de las rutas y recorridos de la visita apostólica, el comandante general, Fredy López, detalló el operativo de seguridad en todo el país para resguardar al Santo Padre.

Comandante General confirmó plan de seguridad.
Comandante General confirmó plan de seguridad. (Composición Exitosa)

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/11/2026

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A escasos dos días del arribo del papa León XIV al territorio nacional, las autoridades eclesiásticas y policiales presentaron los detalles logísticos y de resguardo que se implementarán durante su histórica visita pastoral.

Masivo despliegue en la capital

En conferencia de prensa organizada por la Conferencia Episcopal Peruana, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López, informó sobre la distribución estratégica del contingente que garantizará el orden y la seguridad en cada una de las actividades oficiales.

El plan contempla la movilización de más de 37.000 efectivos a nivel nacional, los cuales estarán abocados a cubrir tanto las vías de desplazamiento como los multitudinarios puntos de concentración de fieles.

Al desglosar las cifras del personal asignado, el alto mando policial indicó que el mayor esfuerzo operativo se concentrará en la capital, donde el santo padre realizará sus actividades en sus dos primeras jornadas.

"Con lo que respecta al personal, en la distribución de efectivos, únicamente para la sede de Lima vamos a emplear un total de 22 464 efectivos. Esa es la cantidad de personal que va a estar en la zona de los escenarios como en la ruta Lima y Callao", precisó.

Cobertura en el interior del país: rutas y escenarios

Asimismo, el operativo extenderá su alcance a las principales ciudades del interior del país que forman parte del itinerario papal. Sobre este punto, el comandante general detalló cómo operará el contingente en provincias:

«Y con lo que respecta al personal en las sedes de provincia, es decir, Chiclayo, Santa Cruz, Cusco y Pucallpa, vamos a utilizar un total de 14 685 efectivos policiales. Esto va a permitir coberturear los servicios tanto en las 32 rutas como en los 24 escenarios donde participara, siendo un total de 37 149 efectivos policiales a disposición de este servicio», explicó.

Con este riguroso despliegue humano, respaldado por unidades vehiculares y aéreas, la Policía Nacional busca asegurar un desarrollo ordenado y seguro de todas las actividades programadas durante la esperada visita apostólica de León XIV al Perú.

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