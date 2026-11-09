León XIV bendice a "Pancho" Chévez: el músico argentino sin extremidades que conoció a otros dos papas

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La intensa agenda del papa León XIV en la Argentina dejó postales imborrables, y una de las más conmovedoras tuvo como protagonista a Francisco "Pancho" Chévez. Durante la llegada del Pontífice al Pequeño Cottolengo Don Orione en la localidad bonaerense de Claypole, el músico santafesino aguardaba en la primera línea de la valla.

La transmisión oficial capturó el preciso instante en que el Papa advirtió su presencia, juntó las manos en señal de asombro, se acercó para dialogar con él y le brindó un cálido abrazo que recorrió el país.

Nació sin brazos ni piernas. Y ya lo abrazaron tres Papas.

Él es Pancho Chévez, el músico argentino que esta mañana recibió el abrazo que tanto esperaba: el del Papa León XIV, a su llegada al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole.

Cuando era niño, durante la visita de San... pic.twitter.com/ARAGYWFwsE — EWTN News Español (@aciprensa) November 9, 2026

Una vida marcada por la fe

Este nuevo encuentro consolidó una trayectoria personal y espiritual sumamente inusual, convirtiendo a Chévez en una de las pocas personas en el mundo en conocer a tres papas de forma personal.

Su vínculo con la máxima jerarquía de la Iglesia católica comenzó el 11 de abril de 1987, cuando tenía apenas ocho años y Juan Pablo II visitó la ciudad de Rosario. En aquella histórica ocasión, el músico recibió su Primera Comunión de manos del propio pontífice, quien además lo sostuvo en sus brazos, un recuerdo que marcó su vida para siempre.

Décadas más tarde, en junio de 2018, la historia sumó su segundo gran capítulo cuando Pancho viajó a Europa junto a una comitiva del Hogar San Roque, institución donde reside desde su nacimiento, y fue recibido en audiencia privada por el papa Francisco, antecesor de León XIV, en el Vaticano.

Con el reciente saludo de León XIV en tierras bonaerenses, completó una trilogía de encuentros papales atravesada por la emoción y la resiliencia.

La música como motor de superación y arte

Nacido sin extremidades en Capitán Bermúdez, Pancho encontró en la armónica y en el canto una vía fundamental de expresión artística e integración social. Su carrera dio un salto clave en 1995 al conocer al cantautor León Gieco, un hito que lo impulsó a sumarse al proyecto colectivo Mundo Alas y a recorrer escenarios de todo el país junto a músicos con discapacidad.

Lejos de limitar su talento, su condición lo llevó a compartir estudios y tarimas con destacadas bandas del rock nacional como La Renga, Bersuit Vergarabat, Las Pelotas, Cielo Razzo y Los Vándalos, además de ser galardonado con el Premio Gardel a la Integración. Hoy, el abrazo con León XIV corona una vida dedicada a transformar la adversidad en arte, fe y esperanza.