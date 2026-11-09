Papa León XIV: se agotaron las entradas para la vigilia del sumo pontífice con los jóvenes en el Estadio Nacional

Expectativa total por su llegada
09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/11/2026
La inminente llegada del papa León XIV al país sigue desatando una enorme expectativa en todos los peruanos, quienes buscan ser testigos de sus actividades oficiales que tendrá en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.
En esta oportunidad, la algarobia quedó reflejada por los jóvenes, al agotar rápidamente las entradas para la vigilia de oración que sostendrán con el santo padre, este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima.
(Noticia en desarrollo...)