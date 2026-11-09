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Expectativa total por su llegada

Papa León XIV: se agotaron las entradas para la vigilia del sumo pontífice con los jóvenes en el Estadio Nacional

A pocos minutos de ponerse a disposición de los jóvenes, las entradas para la vigilia que sostendrán con el santo padre quedaron totalmente agotadas.

Vigilia de los jóvenes con el papa León XIV será este jueves 12 de noviembre.
Vigilia de los jóvenes con el papa León XIV será este jueves 12 de noviembre. Composición Exitosa

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/11/2026

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La inminente llegada del papa León XIV al país sigue desatando una enorme expectativa en todos los peruanos, quienes buscan ser testigos de sus actividades oficiales que tendrá en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. 

En esta oportunidad, la algarobia quedó reflejada por los jóvenes, al agotar rápidamente las entradas para la vigilia de oración que sostendrán con el santo padre, este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. 

Entradas agotadas para la vigilia del papa León XIV con los jóvenes y universitarios.
Entradas agotadas para la vigilia del papa León XIV con los jóvenes y universitarios.

(Noticia en desarrollo...)

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