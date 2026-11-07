Corte de agua el 9 de noviembre: ¿qué distritos de Lima se verán afectados y en qué horario?

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cronograma preliminar de Sedapal. Conoce qué distritos de Lima se verán afectados por el corte temporal del servicio de agua potable programado para el lunes 9 de noviembre. ¿Tu zona está en la lista?

¿Por qué será el corte de agua el lunes 9 de noviembre?

Este lunes 9 de noviembre, habrá un nuevo corte temporal del servicio de agua potable, según reveló Sedapal a través de su canal de difusión de WhatsApp. Según se precisó, la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo que buscan optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución del recurso hídrico.

En ese sentido, la empresa insta a sus usuarios a tomar medidas preventivas como el almacenamiento del agua en recipientes limpios con anticipación para aminorar el impacto de no contar con el servicio por determinadas horas.

Asimismo, se destaca que el corte de agua no será en un distrito de Lima en su totalidad, sino en zonas específicas, como manzanas, calles, urbanizaciones y asentamientos humanos, por lo que se recomienda revisar el cronograma de Sedapal para identificar desde ya si tu vivienda o negocio se verá afectado o no, y que debes tener en cuenta, puede variar dependiendo del tipo de intervención.

Corte de agua en distritos de Lima: zonas y horarios

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zona que se verá afectada este lunes 9 de noviembre:

En Villa María del Triunfo

La interrupción temporal del servicio en VMT responderá a trabajos de limpieza y desinfección de reservorio en el sector 308. La medida se efectuará desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en las siguientes áreas que se detallan en la imagen:

Áreas afectadas por el corte de agua en VMT.

Sectores afectados en San Martín de Porres

Además, Sedapal precisó en su comunicado que también habrá corte temporal del servicio de agua potable en zonas del distrito de San Martín de Porres (SMP) desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m., por limpieza de reservorio. Entre ellas:

Cronograma de corte de agua el 9 de noviembre.

Áreas afectadas en San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en APV El Sauce, A. H. Antiguo Cerro Los Sauces, A. H. El Sauce, A. H. Virgen de las Mercedes, A. H. Pueblo Libre, A. H. Pueblo Libre Ampliación Cementerio El Sauce, asoc. El Sauce II, urb. Los Jardines de Santa Clarita sector Jardines de Celima, A. H. El Paraíso, agrup. Las Lomas del Sauce.

Así que si tenías pensado hacer uso del agua potable este lunes 9 de noviembre, deberías tener en cuenta el cronograma de Sedapal que revela qué distritos de Lima se verán afectados por determinadas horas.