Midagri alista 12 barreras dinámicas en quebradas en Chosica y descarta desabastecimiento de alimentos

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli, afirmó que antes de finalizar el presente año se culminará la instalación de 12 barreras dinámicas en las quebradas de Lurigancho-Chosica. El titular del sector descartó el desabastecimiento de productos de primera necesidad, como frutas y verduras, en los principales mercados abastecedores de la capital.

Infraestructura de prevención en Chosica y abastecimiento regular de productos

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ratificó el compromiso institucional de completar la colocación de la totalidad de las mallas de contención en las zonas críticas identificadas del distrito.

En cuanto al flujo comercial de abastecimiento de hortalizas y legumbres en los centros de abasto, la máxima autoridad de la cartera detalló el comportamiento del ciclo productivo y el tonelaje que arriba diariamente a la ciudad.

"Zanahoria, tomate, arvejas, etc., tienen su periodo de crecimiento. Esos cultivos han sido sembrados semanas atrás, hoy día se están cosechando y la cantidad de alimentos que está ingresando a Lima 8 mil toneladas es la cantidad regular que ingresa por día", indicó.

Impacto de los costos logísticos globales y precios en el mercado local

Por otro lado, el representante del Ejecutivo analizó los factores externos que han incidido en el valor final de venta de determinados productos agrícolas a nivel nacional durante los últimos meses

"Hay algunos precios que se han visto incrementados, es importante explicar que este año 2026 el precio del petróleo ha estado muy por arriba de los $100 el barril muchas semanas del año. Eso causa incremento en los costos de logística de traslado de los alimentos y también causa incremento en los costos productivos porque el petróleo es el principal insumo de los fertilizantes. Pero a día de hoy no hay desabastecimiento", señaló el ministro.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, afirmó que, antes de que finalice el 2026, se terminará de instalar las 12 barreras dinámicas en las diferentes quebradas de Lurigancho-Chosica. Además, descartó el desabastecimiento de productos de la canasta básica, como verduras y frutas, que llegan a Lima desde diferentes puntos del país. Explicó que el elevado precio de algunos alimentos se debe al encarecimiento del petróleo a nivel mundial. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 9, 2026

En ese aspecto, la autoridad del sector detalló que el alza sostenida en la cotización internacional del petróleo ha generado una presión directa sobre la estructura de costos del transporte de carga pesada, así como en la adquisición de insumos agrícolas clave, principalmente en la fabricación de fertilizantes sintéticos indispensables para el desarrollo de los cultivos a nivel nacional.

Pese a las adversidades planteadas por el escenario energético global, los representantes del sector agropecuario enfatizaron de manera enfática que la oferta alimentaria se mantiene estable y completamente capacitada para satisfacer los requerimientos nutricionales proyectados para la población , sin riesgo de quiebres de stock ni desabastecimiento generalizado en los principales centros de abasto.

En ese sentido, el Midagri continuará monitoreando permanentemente tanto el avance de las obras de prevención física programadas en la cuenca del río Rímac como el flujo y suministro diario de productos agrícolas de primera necesidad hacia los mercados mayoristas de la capital.