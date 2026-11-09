Reniec ofrece DNI gratis en 24 regiones: conoce los requisitos, horarios y puntos de atención en Lima

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) inició este lunes 9 de noviembre una campaña de trámites gratuitos del DNI en 24 regiones del Perú. La jornada contempla 306 puntos de atención y está dirigida a personas que cumplan condiciones específicas.

¿Quiénes pueden acceder al DNI gratuito y cuáles son los requisitos?

La campaña estará disponible hasta el domingo 15 de noviembre y comprende diferentes servicios de identificación para acercar la atención a comunidades nativas, caseríos, centros poblados y zonas urbanas. Las actividades están a cargo de la Subdirección de Fortalecimiento de la Identidad (DRIAS).

Entre los beneficiarios figuran niños y adolescentes de 0 a 17 años, personas en situación de pobreza o pobreza extrema registradas en el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), ciudadanos con discapacidad y adultos mayores de 60 años en situación de especial vulnerabilidad.

También podrán acceder las personas mayores de edad que deseen registrar su voluntad de donar órganos y tejidos. La relación incluye a integrantes de pueblos indígenas u originarios, residentes de zonas fronterizas y del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

El beneficio contempla, además, a ciudadanos que enfrentan dificultades económicas, culturales, geográficas o tecnológicas para realizar sus trámites de identificación. Cada solicitante deberá acreditar que pertenece a uno de los grupos considerados por Reniec para recibir la atención sin costo.

💙 ¡Más oportunidades para acceder a tu DNI electrónico gratis! Del 9 al 15 de noviembre de 2026, el Reniec realizará jornadas especiales de atención dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad, como parte del Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028. 🙌 Con estas acciones, buscamos que más peruanos puedan acceder a su documento de identidad y ejercer sus derechos. 📍¡Conoce dónde estaremos! Revisa los puntos de atención habilitados y accede a este beneficio: https://t.co/6NGiqqBBBh 💙 ¡Seguimos trabajando por un Perú donde todos cuenten! #ReniecInforma #DNIe #ServiciosGratuitos #IdentidadParaTodos November 9, 2026

En cuanto a los documentos, las personas en situación de pobreza o pobreza extrema deberán contar con su constancia de clasificación socioeconómica del Sisfoh. Este requisito permitirá acreditar su condición para acceder a los procedimientos gratuitos incluidos en la campaña nacional.

Por su parte, las personas con discapacidad podrán presentar un certificado que acredite su condición, un documento del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), una constancia de un colegio de educación especial o una constancia médica.

¿Dónde estarán los puntos de atención del DNI gratis en Lima?

Para este lunes 9 de noviembre, Reniec habilitó cinco puntos de atención en Lima, distribuidos en Carabayllo, Independencia, Lurigancho y Santa Rosa. Los locales atenderán de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., con servicios gratuitos de identificación y entrega de documentos previamente tramitados.

En Carabayllo funcionarán el Centro Comunal La Cumbre y el Local Comunal El Progreso. En Independencia atenderán en la Demuna; en Lurigancho, en la Agencia Municipal de Jicamarca; y en Santa Rosa, en la municipalidad del distrito.

La campaña llegará a 24 regiones del país, con 306 puntos habilitados, de los cuales 183 entregarán DNI ya tramitados. La jornada gratuita continuará hasta el 15 de noviembre, por lo que los beneficiarios deben revisar los horarios y lugares disponibles en sus localidades.