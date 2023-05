Ventanilla: Padre de familia es el primer fallecido por dengue y familiares denuncian negligencia en hospitales

El alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, reportó que su distrito ha registrado el primer fallecido por dengue en los últimos días luego de que un padre de familia del asentamiento humano Hijos de Grau perdiera la vida. La pareja de la víctima ha denunciado a los hospitales de la zona por presunta negligencia médica.

La esposa del difunto ciudadano relata que acudió por ayuda al Hospital de Ventanilla, a un laboratorio particular y al Hospital Carrión, centro médico al que acusa de una presunta demora en la atención. Y es que su pareja habría sido atendida más de 10 horas después de su llegada al nosocomio.

"A mi esposo lo dejaron en silla de ruedas de 08:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. A esa hora recién sube a UCI y ya no me dejaron entrar. No me han apoyado, me han pedido medicina, he gasto 3 mil 80 soles en un día, no tenía plata, no atención buena", contó.