Exitosa y Alicorp se unen para ayudar a lideresas de ollas comunes: "Nos dan el privilegio de aprender"

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Salva una olla

Campaña 'Salva una Olla' y 'Ollas que desarrollan'. Lideresas de ollas comunes se gradúan en formación en emprendimiento gracias a la iniciativa de Alicorp y Exitosa, adquiriendo nuevas herramientas para fortalecer sus capacidades y generar oportunidades para sus comunidades.

'Ollas que desarrollan': Lideresas se gradúan gracias a Alicorp

Alicorp y Exitosa continúan con la iniciativa de ayudar a las lideresas de las diversas ollas comunes que hay en el país con el objetivo de no solo mejorar los espacios que usan para garantizar la atención de sus familias y vecinos con una alimentación saludable, sino que también las ayudan a fortalecer sus capacidades de gestión.

A través del programa 'Ollas que desarrollan' y con apoyo de 'Salva una Olla' de Exitosa, Alicorp brinda capacitaciones contantes a las madres de esa organizaciones y muestra de ello son las 30 ollas comunes de Lurigancho-Chosica que se gradúan este miércoles 8 de julio en emprendimiento para que, con el paso del tiempo, sus organizaciones puedan ser autosostenibles.

Las lideresas adquirieron nuevas herramientas para fortalecer sus capacidades, lo que les permitirá generar oportunidades directas para sus comunidades. Cada una de ellas fueron capacitadas previamente en temas de contabilidad, nutrición, sanidad e higiene.

Exitosa y Alicorp capacitan a lideresas de ollas comunes

El gerente corporativo de Desarrollo Sostenible de Alicorp, Ian Nightingale, se mostró contento al revelar que este 2026 se realizó el primer estudio para visitar a las ollas con las que iniciaron el programa 'Ollas que desarrollan' que se grabaron en 2023 y 2024, dándose cuenta de que los emprendimiento continúan, así como los ingresos, menús saludables y las buenas prácticas de higiene.

"'Ollas que desarrollan' es un programa que busca fortalecer la autonomía y sostenibilidad de las ollas a través del emprendimiento y estamos muy contentos de estar ahora con nuestra cuarta promoción de graduadas", expresó.

Asimismo, ante las cámaras de Exitosa, Ian Nightingale destacó que la culminación de esta etapa de formación no solo representa la entrega de un certificado, sino la validación del esfuerzo de mujeres que, día tras día, trabajan de manera voluntaria por el bienestar común.

"Lo que queremos es ollas comunes que puedan seguir alimentando a sus comunidades que no necesiten apoyo de terceros, que puedan generar esos ingresos y así mantener ese apoyo tan fundamental que alimenta el cuerpo, pero también las esperanzas de sus comunidades", concluyó.

Cuarta promoción de lideresas de ollas comunes graduadas gracias a Alicorp y Exitosa.

Autonomía y sostenibilidad de las ollas comunes

La presidenta de la olla común 'Mujeres Luchadoras', quien forma parte de este grupo de lideresas graduadas, se mostró agradecida con Exitosa y Alicorp por no dudar en apoyar a las ollitas a seguir mejorando y tener el privilegio de "aprender y llevar lo aprendido a los beneficiarios" de sus comunidades.

Es así como esta vez, a través de 'Salva una Olla' y 'Ollas que Desarrollan', las lideresas de 30 ollas comunes de Lurigancho-Chosica se gradúan en formación de emprendimientos gracias a Alicorp y Exitosa para seguir ayudando a sus comunidades.