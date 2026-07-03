Autobús se precipitó por un barranco: Reportan al menos 40 muertos y varios heridos tras el accidente

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un autobús de pasajeros perdió el control y se precipitó por un barranco, dejando el saldo preliminar de al menos 40 muertos y varios heridos. Las autoridades investigan las causas exactas del accidente registrado este viernes 3 de julio.

Autobús cayó a un barranco: Reporte del accidente

Una nueva tragedia se registró el 3 de julio en una carretera. De acuerdo a los primeros reportes, el chofer de un autobús, perteneciente a una compañía de autocares, perdió el control hasta caer por un barranco.

Las autoridades precisaron que el vehículo iba sobrecargado de pasajeros y se precipitó precisamente por una zona montañasa en Dana Sar, cerca de la frontera entre las provincias de Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa, al suroeste de Pakistán.

Shahid Rind, portavoz del gobierno de Baluchistán, reportó a medios locales que el autobús viajaba desde Quetta, capital de Baluchistán, hacia Peshawar, capital de Khyber Pakhtunkhwa, cuando ocurrió el accidente. Asimismo, contó que en la unidad también iban pasajeros de otro vehículo que se había averiado en su ruta. Desafortunadamente, el siniestro vial dejó al menos 40 muertos y 8 heridos.

"Un autobús de pasajeros que viajaba de Quetta a Peshawar cayó por un profundo barranco en la zona montañosa de Dana Sar", tras lo cual "se confirmó la muerte de 40 personas", indicó Sanaullah Sherani, jefe de los servicios de emergencias del distrito de Zhob.

#ÚltimaHora | Al menos 40 personas murieron luego de que un autobús cayó a un barranco de más de 20 metros en #Pakistán.



Kena Uribe (@kenauribe) con el reporte:#NoticiasImagen #PaolaRojasDPC @PaolaRojas pic.twitter.com/lLIiBWMb8x — De Pisa y Corre (@PisayCorreTV) July 3, 2026

¿Por qué se precipitó el autobús? Investigan las causas

Las autoridades de Pakistán precisaron que las labores de rescate se iniciaron poco después del accidente por parte del servicio de emergencias Rescue 1122 de Khyber Pakhtunkhwa, entre otras corporaciones. En un comunicado compartido en sus redes sociales, la agencia señaló que el autobús iba con 48 pasajeros a bordo al momento de la tragedia.

La policía viene investigando las causas exactas del accidente. Entre algunas hipótesis que se manejan está el exceso de velocidad y el testimonio de algunos pasajeros, quienes precisaron que uno de ellos, aparentemente, agarró al conductor del autobús por el cuello, lo que hizo que perdiera el control de la unidad.

Los heridos del accidente fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica. Por su parte, Shah Fahad, director general de los servicios de emergencia de rescate en Khyber Pakhtunkhwa, dijo que su agencia trabajaba junto con los servicios de emergencia de Baluchistán en la operación de rescate y recuperación.

دانہ سر بس حادثے کے جائے وقوعہ پر حکومت بلوچستان اور خیبرپختونخوا حکومت کی ریسکیو سرگرمیاں جاری، پی ڈی ایم اے محکمہ صحت، ایف سی اور دیگر ادارے متحرک، فوری اقدامات میں معاونت پر حکومت خیبرپختونخوا کے مشکور ہیں، شاہد رند معاون وزیر اعلیٰ بلوچستان۔



وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز... pic.twitter.com/rZrrCI4Pse — Govt. of Balochistan (@dpr_gob) July 3, 2026

Accidente en Pakistán: Autoridades se pronuncian

El presidente Asif Ali Zardari manifestó sus condolencias a las familias de los fallecidos y deseó una pronta recuperación a los heridos. Ordenó a las autoridades pertinentes garantizar la atención adecuada de los afectados. Asimismo, el primer ministro de Baluchistán, Mir Sarfaraz Bugti, expresó su pesar por el trágico accidente.

Pakistán está de luto este viernes 3 de julio tras reportarse un accidente en carretera: Al menos 40 muertos y 8 heridos dejó la caída de un autobús por un barranco. El hecho ocurrió en Dana Sar, una zona remota, cercana de la frontera entre las provincias de Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa.