Chorrillos: Alicorp y Exitosa capacitan a 28 ollas comunes en prevención contra la anemia

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Salva una olla

¡La ayuda no se detiene! Alicorp, a través de su programa 'Ollas Que Desarrollan', se une a 'Salva Una Olla' de Exitosa para brindar una importante capacitación a mujeres líderes de 28 ollas comunes en el distrito de Chorrillos sobre alimentación saludable y preparación de recetas con alto valor nutricional para la prevención contra la anemia.

Alicorp y Exitosa capacitan a lideresas

Con el objetivo de promover una mejor nutrición en comunidades vulnerables y contribuir a la lucha contra la anemia en el país, cuyos índices son preocupantes, pues se calcula que el 43.7% de menores de tres años de edad tienen esta afección, Alicorp y Exitosa vienen desarrollando talleres de capacitación dirigidos a lideresas de ollas comunes de distintos distritos de Lima Metropolitana.

Esta vez se desarrolló la iniciativa para las lideresas de ollitas de Lurigancho, Lurín, Chosica y Chorrillos, donde las participantes reciben formación teórica y práctica sobre alimentación saludable, preparación de recetas con alto valor nutricional y técnicas para el manejo higiénico de alimentos.

La directora ejecutiva de Perú Pendiente, Vanessa Vásquez, reveló que si bien es cierto que en anteriores talleres, las 56 lideresas eran capacitadas en temas de gestión y liderazgo, se complementa con esta nueva capacitación para brindarles herramientas para mejorar la alimentación de sus comunidades y, al mismo tiempo, prevenir enfermedades como la anemia.

"Esta capacitación tiene relevancia porque ya pasamos una etapa en que se les transfería conocimiento acerca de gestión, sanidad, higiene, pero ¿qué pasa si estas comunidades no están bien nutridas? Entonces, hacemos que aprendan cómo hacer que la comida diaria tengo valor nutricional tan alto para así prevenir la anemia", indicó a Exitosa.

28 ollas comunes beneficiadas

La presidenta de la olla común 'San Judas Tadeo', Janet Canales, quien diariamente prepara 72 menús, se mostró agradecida con las capacitaciones promovidas por Alicorp y Exitosa. Brindó detalles de todo lo que viene aprendiendo sobre cómo preparar ricos y nutritivos potajes a aquellas personas que acuden a sus establecimientos.

"Tiene más hierro el hígado que el pollo. Por una ración de hígado son 166 en hierro y en pollo son 125, lo mejor es el hígado. Y como no hay personas que lo comen, tienes que enamorarlos ¿cómo? Tengo arroz con pollo y encebollado, pero yo debo decirle llévate este encebollado de hígado y sé que lo va a hacer y decir ¡uy, qué rico!", indicó a nuestro medio.

La campaña forma parte del compromiso social de Alicorp con la seguridad alimentaria y del trabajo articulado con Exitosa, que busca visibilizar y fortalecer el rol fundamental que cumplen las ollas comunes en la lucha contra el hambre y la desnutrición, especialmente contra la anemia en el Perú.