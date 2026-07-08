Fenómeno pone en riesgo a 485 mil personas en La Libertad

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS), Armas explicó que, tomando como referencia lo ocurrido en el 2017, el escenario podría repetirse si no se ejecutan obras de prevención a tiempo.

"Estamos viendo alrededor de 485 mil personas en riesgo en toda la región La Libertad", alertó.

Asimismo, precisó que más de 44 mil hectáreas agrícolas podrían verse afectadas, lo que impactaría directamente en la economía local y en la generación de empleo.

Falta de acciones agrava el riesgo

El jefe de ADAS indicó que, si bien han logrado coordinar con autoridades locales para implementar planes de contingencia, no ocurre lo mismo con el Gobierno Regional.

"La recepción de los alcaldes ha sido bastante buena, pero no ocurre lo mismo con el Gobierno Regional, con quien solicitamos reuniones desde marzo", sostuvo.

En esa línea, advirtió que continúan pendientes obras clave como el encauzamiento de ríos y quebradas, lo que podría provocar desbordes e inundaciones en zonas pobladas.

"Hay obras abandonadas que ni siquiera han sido culminadas, lo que agrava el riesgo para la población", añadió.

Fenómeno de El Niño

Infraestructura y cultivos en peligro

Armas también alertó sobre el riesgo que enfrentan infraestructuras estratégicas como el canal madre de Chavimochic, plantas de tratamiento de agua potable y puentes, los cuales podrían verse seriamente afectados.

En cuanto a la producción agrícola, señaló que cultivos como la palta, arroz, papa, arándanos, cítricos y mango sufrirían una disminución en su rendimiento.

"Va a haber una menor producción, con frutas más pequeñas y menos rendimiento por hectárea", explicó.

Recomendaciones ante posibles emergencias

Ante este panorama, especialistas recomiendan a la población tomar medidas preventivas para reducir riesgos frente a lluvias intensas e inundaciones:

Evitar vivir o permanecer en zonas cercanas a ríos y quebradas consideradas de alto riesgo.

Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos, linterna y documentos importantes.

Mantenerse informados a través de canales oficiales sobre alertas y disposiciones.

Identificar rutas de evacuación seguras en coordinación con la familia o comunidad.

Piden acciones urgentes

Finalmente, Armas exhortó a las autoridades a priorizar la ejecución de obras y medidas de prevención para proteger a la población.