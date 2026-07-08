Sarampión se registra en Huancayo: Confirman primer contagio en un menor de 7 años

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de su cuenta oficial en redes sociales, la Diresa de Junín confirmó la presencia del primer caso de contagio de sarampión en Huancayo en un menor de 7 años, un aspecto que ha puesto en alerta a la población porque tambien hay 36 personas que se sospecha que tengan la enfermedad.

DIRESA de Junín confirma primer caso de sarampión

La Dirección Regional de Salud Junín confirma el primer caso de sarampión en la región de Huancayo. En este caso, se trata de un menor de edad de 7 años que ya se encuentra recibiendo atención en un centro de salud en Chilca.

De acuerdo con la confirmación realizada por el Instituto Nacional de Salud, se dio a conocer que, por medio de una prueba molecular realizada al niño, este resultó positivo al virus, motivo por el cual se comenzaron las acciones de cuidado.

"El caso corresponde a un menor de 7 años de edad, residente en la provincia de Huancayo, cuya atención fue notificada por el Centro de Salud Chilca, de la Red de Salud Valle del Mantaro", emitió el comunicado.

Una vez ratificado el resultado, el equipo de salud activó los protocolos de cuidado para hacerle seguimiento al paciente, vigilándolo epidemiológicamente y monitoreando su respuesta frente a enfermedades inmunoprevenibles.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Un factor importante a tener en cuenta es que los síntomas aparecen luego de 8 a 12 días que la persona ha sido contagiada. Asimismo, esta enfermedad es altamente contagiosa ya que se propaga por el aire a través de toser o estornudar, pero puede prevenirse con la vacunación.

Por ello, es necesario que los padres de familia acudan a los centros de vacunación más cercanos que están a cargo del proceso y sus menores hijos sean inmunizados para evitar complicaciones a futuro. En ese sentido, los signos de alerta son los siguientes:

Fiebre alta, tos, secreción nasal y ojos enrojecidos.

Aparición de pequeñas manchas blancas dentro de la boca.

Sarpullido rojo que inicia en el rostro y cuello, extendiéndose gradualmente al resto del cuerpo.

Finalmente, la directora de inmunizaciones de Junín, Jenny Camarena invocó a los padres de familia a permitir que los niños sean vacunados contra el sarampión, ya que este sector apenas llega a un 30% y por eso se pueden aumentar los casos de contagio, haciendo que la propagación se manifieste con velocidad poniendo en riesgo a la población.