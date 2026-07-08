Zlatan Ibrahimovic llena de elogios a Messi tras agónico triunfo de Argentina ante Egipto: "Nadie puede atraparlo"

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi fue clave para que Argentina reme un 0-2 parcial en contra en el partido ante Egipto que terminó en remontada 3-2 a favor de la Albiceleste. Pese a que erró un penal, el astro del fútbol se repuso y marcó el segundo tanto del combinado argentino.

Al final del partido fue un mar de lágrimas de emoción. Su actuación no pasó desapercibida para muchas figuras del ámbito futbolístico como es el caso de Zlatan Ibrahimovic quien lo elogió.

Zlatan se desvive en elogios para Messi

El exfutbolista sueco analizó la actuación del actual jugador de Inter de Miami y se deshizo en elogios para quien tuvo compañero autor de un gol y una asistencia en una noche decisiva para los dirigidos por Lionel Scaloni.

En el cotejo ante Egipto, Messi volvió a ser determinante cuando Argentina parecía al borde de una eliminación inesperada. Primero asistió a Cristian Romero para el descuento y luego marcó el empate que abrió el camino para la remontada consumada por Enzo Fernández en tiempo de descuento.

Con esa actuación, además, alcanzó los 8 goles en el Mundial 2026 y se mantiene entre las grandes figuras del torneo, que se viene desarrollando en Norteamérica, entre las que destacan la de Kylian Mbappé defendiendo los colores de Francia y Erling Haaland haciendo historia con Noruega.

En medio de dicho escenario, en su rol de comentarista televisivo, Ibrahimovic destacó la capacidad del rosarino para cambiar el rumbo de los partidos más complicados y reponerse hasta tal punto de calificarlo como una especie de "animal".

"Messi se convirtió en un animal y nadie puede atraparlo. Es el mismo Messi que yo vi con mis propios ojos, el que estamos acostumbrados a ver y que seguimos viendo", afirmó el exgoleador de Suecia.

Y por si fuera poco, destacó la vigencia del capitán de la Albiceleste pese a que a lo largo de su carrera ha logrado todos los trofeos habidos y por haber. "Recuerden que ya lo ganó todo, miren su hoja de vida. Ya ganó el Mundial, Balón de Oro, todo. Y aún quiere más, es realmente impresionante", refirió.

Zlatan definió a Messi de esta manera. 🔥 pic.twitter.com/w5JuMwqAgz — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 8, 2026

Messi y la comparación con Cristiano Ronaldo

Ibrahimovic también se refirió a la histórica discusión entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y dejó una reflexión sobre la cual indican que la diferencia principal radica en la influencia que ambos tienen sobre sus equipos en los momentos más difíciles.

"Messi no espera a que el juego venga a él: va y toma el control. Crea oportunidades, dicta el ritmo y hace que jugadores ordinarios parezcan mejores. Ronaldo necesita que el equipo lo lleve. Messi lleva al equipo", destacó.

En conclusión, Zlatan Ibrahimovic elogió a Lionel Messi luego de que sea clave en el triunfo agónico 3-2 ante Egipto en el que pese a fallar un penal, supo reponerse y encaminar a su equipo hacia los cuartos de final, etapa en la que enfrentará a Suiza.