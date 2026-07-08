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Desaprobación ante comentarios

La ONU interviene tras la controversia por los comentarios racistas hacia Mbappé por senadora paraguaya

La ONU reaccionó a los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé.

La ONU interviene tras comentarios racistas hacia Mbappé
La ONU interviene tras comentarios racistas hacia Mbappé (Composición Exitosa)

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 08/07/2026

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Luego que se dieran a conocer los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla hacia el jugador de fútbol francés Kylian Mbappé. La ONU se ha pronunciado por estas declaraciones que han generado todo tipo de comentarios.

ONU emite comunicado luego de comentarios racistas

Tras la eliminación de Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo, la senadora difundió una serie de mensajes con descalificaciones de carácter racista contra el capitán de la selección francesa, cuestionando su origen y su aspecto físico.

Frente a ello, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha usando sus plataformas digitales para dar a conocer su postura ante estos hechos, mencionando que el deporte debe ser un espacio de igualdad, sin lugar para odio y deshumanización.

"El deporte une a las personas más allá de las fronteras y las culturas. Debe ser un espacio de igualdad, dignidad y respeto. No hay lugar para el odio, el racismo ni la deshumanización", enfatiza la ONU.

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Documento publicado por la ONU en su página web

A través de sus canales oficiales, la ONU ha emitido un documento en el que señala su postura frente a los desafortunados comentarios realizados por la figura política de Paraguay. En dicha comunicación menciona la importancia de las autoridades en dar el ejemplo en contra de la discriminación y el discurso de odio.

"Los informes sobre incidentes racistas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 reflejan un fenómeno más amplio en el fútbol y en el deporte en general. Los funcionarios públicos tienen una responsabilidad especial de oponerse al racismo, la discriminación y el discurso de odio en sus declaraciones", enfatizó la ONU en su publicación.

Respuesta de la senadora ante comunicado de Mbappé

Luego de la respuesta del futbolista francés en redes sociales, la legisladora reafirmó que no pedirá disculpas al capitán de la selección por los comentarios racistas que publicó tras la eliminación de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026. Por el contrario, sostuvo que actuó "en defensa de Paraguay".

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Finalmente, esta publicación de la ONU se suma a las voces como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino que desaprueban la conducta de la senadora Celeste Amarilla por sus comentarios racistas contra el futbolista Kylian Mbappé, tras la eliminación de la selección de Paraguay por 1-0 el pasado sábado 4 de este mes.

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