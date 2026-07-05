Noruega ELIMINA a Brasil del Mundial con un 2-1: 'Vikingos' avanzan a cuartos de final de la Copa del Mundo

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El sueño mundialista de Brasil terminó en los octavos de final. En un duelo en el MetLif Stadium, la selección carioca no pudo contener la potencia ofensiva de Noruega, cayendo derrotada por un 2 a 1.

La figura excluyente de la jornada fue Erling Haaland, quien marcó un doblete decisivo que silenció a la escuadra sudamericana. Pese al esfuerzo y el descuento agónico de Neymar desde los doce pasos, el equipo de Carlo Ancelotti se despide del sueño mundialista.

Brasil vs Noruega: MINUTO a MINUTO

7:04 Suena el pitazo final

Tras el arduo esfuerzo de Brasil, no pudo evitar su eliminación.

5:01 Penal a favor de Brasil

Tras cobrarse una falta, se logró conseguir un gol a favor de Brasil.

4:59 Amarilla para Neymar

El brasileño le pegó un patadón a Martin Odegaard, siendo sancionado al momento.

4:54 pm. 90 minutos + 7 minutos

Se agregan 7 minutos finales.

4:51 pm. Doblete de Haaland deja al borde de la eliminación a Brasil

Segundo ataque de Erling Haaland aumenta la diferencia entre los dos equipos.

4:46 pm. Brasil busca de manera desesperada el empate

Los cariocas empujan a Noruega contra su propio arco.

4:41 pm. ¡Gol de Noruega!

Erling Haaland logra darle peso a su nombre con un cabezaso.

¡SÍ, DE ÉL, DEL NUEVE! GOOOOOOOL DE NORUEGA



Haaland ganó bien de cabeza y le ganó la batalla a Alisson para poner arriba a la selección escandiva por 1-0 ante Brasil, en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/DIiM9q1amp — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

4:31 pm. Neymar entra a la cancha

Previo a la segunda pausa de hidratación, el astro brasileño ingresa a la cancha junto a Danilo Santos.

4:26 pm. Primer cambio en Noruega

Fredrik Aursnes ingresó por Julian Ryerson.

4:22 pm. Endrick entró dejando marca

El delantero ingresó y tuvo gran acercamiento al arco rival.

ENDRICK ENTRÓ Y YA AVISÓ



"Bobby" no tardó en atacar y tuvo una gran chance ante el arco de Noruega.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qSHU8aJKNN — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

4:20 pm. Primer cambio en Brasil

Sale Matheus Cunha y en su lugar entra Endrick.

4:12 pm. Se mantiene el mismo ritmo

Noruega logra mantener la pelota, pero con problemas para generar profundidad y Brasil espera replegado en su campo para contraatacar de manera directa.

4:07 pm. Arranca el segundo tiempo

La escuadra brasileña regresa sin ningún cambio.

Ancelotti inicia el segundo tiempo sin cambios.

3:52 pm. Finaliza el primer tiempo a 0-0

Tras un fuerte encuentro, ambos equipos se retiran con un empate.

3:41 pm. Vinicius busca el primer gol

El carioca le robó la pelota a Odegaard de su propia área y lanza un remate que pudo ser atajado por Örjan Nyland.

TAPADÓN CON TODAS SUS LETRAS



Nyland reaccionó a tiempo ante el remate de Vinicius.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/OJWSWSO1pd — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

3:37 pm. ¡Erling Haaland se aproxima!

La estrella del Manchester City logró dar un centro de Antonio Nusa, pero que Alisson Becker logró atajar.

3:31 pm. Brasil aumenta su potencia

Vinícius logró aumentar su jugada junto a Gabriel Martinelli, quien lanzó un centro que el portero Örjan Nyland logró despejar.

BRASIL ESTUVO CERCA DEL PRIMERO



Buena llegada al fondo de Martinelli y respuesta de Nyland. #FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/FtsG0SWfMU — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

3:26 pm. Pausa de hidratación

Los jugadores proceden a descansar e hidratarse unos minutos.

3:22 pm. Noruega ralentiza su alcance con el balón

Brasil intenta lograr con el balón, mientras mantiene su defensa, que baja poco a poco.

3:19 pm. Frenético lapso en la jugada

El mediocampo se volvió en una zona de tránsito fugaz, logrando que ambos equipos alcancen el área rival con facilidad. Brasil, apuesta por explotar la velocidad de sus delanteros.

3:14 pm. ¡Gran atajada de los nórdicos!

Bruno Guimarães se encargó de atacar el penal, pero Örjan Nyland logró mantener el 0-0 en el marcador.

¡GUIMARÃES ERRÓ SU PENAL!



Nyland adivinó el lado al brasileño y Noruega mantiene el 0 en su arco.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Zf2kCdXGR3 — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

3:12 pm. Brasil logra cobrar un penal

Tras el accidentado paso de Matheus Cunha, el árbitro pitó a favor de los 'cariocas'.

3:05 pm. Los noruegos inician con golpe

Los europeos llevan ventaja con la pelota en el inicio del enfrentamiento. Brasil sufre para dar con la pelota.

Los 'nórdicos' llevan la ventaja.

3:04 pm. ¡Gol anulado a Noruega!

Tras un inicio lento, los 'vikingos' iniciaron con un primer golpe de marcador por Patrick Berg, sin embargo, fue anulado por el árbitro Alexander Sorloth.

3:00 pm. ¡Arranca el partido!

Brasil y Noruega luchan en Nueva York por los octavos de final del Mundial 2026.