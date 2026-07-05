Noruega ELIMINA a Brasil del Mundial con un 2-1: 'Vikingos' avanzan a cuartos de final de la Copa del Mundo

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 05/07/2026
El sueño mundialista de Brasil terminó en los octavos de final. En un duelo en el MetLif Stadium, la selección carioca no pudo contener la potencia ofensiva de Noruega, cayendo derrotada por un 2 a 1.
La figura excluyente de la jornada fue Erling Haaland, quien marcó un doblete decisivo que silenció a la escuadra sudamericana. Pese al esfuerzo y el descuento agónico de Neymar desde los doce pasos, el equipo de Carlo Ancelotti se despide del sueño mundialista.
Brasil vs Noruega: MINUTO a MINUTO
7:04 Suena el pitazo final
Tras el arduo esfuerzo de Brasil, no pudo evitar su eliminación.
5:01 Penal a favor de Brasil
Tras cobrarse una falta, se logró conseguir un gol a favor de Brasil.
4:59 Amarilla para Neymar
El brasileño le pegó un patadón a Martin Odegaard, siendo sancionado al momento.
4:54 pm. 90 minutos + 7 minutos
Se agregan 7 minutos finales.
4:51 pm. Doblete de Haaland deja al borde de la eliminación a Brasil
Segundo ataque de Erling Haaland aumenta la diferencia entre los dos equipos.
4:46 pm. Brasil busca de manera desesperada el empate
Los cariocas empujan a Noruega contra su propio arco.
4:41 pm. ¡Gol de Noruega!
Erling Haaland logra darle peso a su nombre con un cabezaso.
4:31 pm. Neymar entra a la cancha
Previo a la segunda pausa de hidratación, el astro brasileño ingresa a la cancha junto a Danilo Santos.
4:26 pm. Primer cambio en Noruega
Fredrik Aursnes ingresó por Julian Ryerson.
4:22 pm. Endrick entró dejando marca
El delantero ingresó y tuvo gran acercamiento al arco rival.
4:20 pm. Primer cambio en Brasil
Sale Matheus Cunha y en su lugar entra Endrick.
4:12 pm. Se mantiene el mismo ritmo
Noruega logra mantener la pelota, pero con problemas para generar profundidad y Brasil espera replegado en su campo para contraatacar de manera directa.
4:07 pm. Arranca el segundo tiempo
La escuadra brasileña regresa sin ningún cambio.
3:52 pm. Finaliza el primer tiempo a 0-0
Tras un fuerte encuentro, ambos equipos se retiran con un empate.
3:41 pm. Vinicius busca el primer gol
El carioca le robó la pelota a Odegaard de su propia área y lanza un remate que pudo ser atajado por Örjan Nyland.
3:37 pm. ¡Erling Haaland se aproxima!
La estrella del Manchester City logró dar un centro de Antonio Nusa, pero que Alisson Becker logró atajar.
3:31 pm. Brasil aumenta su potencia
Vinícius logró aumentar su jugada junto a Gabriel Martinelli, quien lanzó un centro que el portero Örjan Nyland logró despejar.
3:26 pm. Pausa de hidratación
Los jugadores proceden a descansar e hidratarse unos minutos.
3:22 pm. Noruega ralentiza su alcance con el balón
Brasil intenta lograr con el balón, mientras mantiene su defensa, que baja poco a poco.
3:19 pm. Frenético lapso en la jugada
El mediocampo se volvió en una zona de tránsito fugaz, logrando que ambos equipos alcancen el área rival con facilidad. Brasil, apuesta por explotar la velocidad de sus delanteros.
3:14 pm. ¡Gran atajada de los nórdicos!
Bruno Guimarães se encargó de atacar el penal, pero Örjan Nyland logró mantener el 0-0 en el marcador.
3:12 pm. Brasil logra cobrar un penal
Tras el accidentado paso de Matheus Cunha, el árbitro pitó a favor de los 'cariocas'.
3:05 pm. Los noruegos inician con golpe
Los europeos llevan ventaja con la pelota en el inicio del enfrentamiento. Brasil sufre para dar con la pelota.
3:04 pm. ¡Gol anulado a Noruega!
Tras un inicio lento, los 'vikingos' iniciaron con un primer golpe de marcador por Patrick Berg, sin embargo, fue anulado por el árbitro Alexander Sorloth.
3:00 pm. ¡Arranca el partido!
Brasil y Noruega luchan en Nueva York por los octavos de final del Mundial 2026.