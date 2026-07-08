Wolfgang Grozo a Roberto Sánchez: "Haga patria y súmese a lo que es el bien común, no empiece con un discurso incendiario"

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones a Exitosa, Wolfgang Grozo, excandidato presidencial, exhortó a Roberto Sánchez a sumarse al objetivo del bien común del país y pidió evitar discursos que puedan generar mayor confrontación tras el proceso electoral.

Wolfgang Grozo se dirige a Roberto Sánchez

El exaspirante a la presidencia por el Partido Político Integridad Democrática sostuvo que será necesario de que en el gobierno de la lideresa de Fuerza Popular no haya "repartija", por lo contrario, destacó que lo que debe imperar es "la meritocracia". "No partidismos, no amiguismos", acotó.

Además, consideró que nuestro país "está en toda la perspectiva para ser una potencia". En tal sentido, señaló que "felizmente" Fujimori Higuchi "ratificó a Julio Velarde" como titular del Banco Central de Reserva.

"Hay un compromiso por ahi. Debe mantenerse esa política económica que nos ha llevado a una solidez como país en este contexto. Lo que ahora correspondería es que esa bonanza económica, se concatene con una tranquilidad política", afirmó Wolfgang Grozo.

Tras ello aprovechó la oportunidad para realizar un llamado al excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, e instarlo a formar parte de la meta por alcanzar el bien común del territorio nacional.

"Yo le diría al señor Roberto Sánchez un consejo, humildemente, haga patria y súmese a lo que es el bien del Perú, el bien común. Eso no significa un cheque en blanco, no es que nos vayamos a allanar al gobierno de turno, porque tenemos que ser fiscalizadores, pero no empezar con un discurso incendiario, que genere confusión, caos, resentimiento, confrontación", expresó.

La reunión con Keiko Fujimori: ¿Qué temas abordaron?

En otro momento del diálogo, Grozo Costa se refirió acerca de la reciente reunión que sostuvo con la presidenta electal del Perú, Keiko Fujimori. Sostuvo que en dicho encuentro él le sugirió que los principales problemas que deberá enfrentar en su gobierno es la "inseguridad y el fenómeno El Niño".

"Más allá de otros porque en el Perú los problemas son transversales, hay muchas cosas que se tienen que resolver. Entiendo y la he percibido una persona que tiene la madurez política como para poder implementar algunas acciones que van a llevar, entiendo, a buen puerto siempre buscando el consenso", sostuvo.

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Posteriormente a sostener una reunión con la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, el excandidato presidencial de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, exhortó a Roberto Sánchez a sumarse al bien del común del Perú y evitar un discurso incendiario porque generaría confusión.