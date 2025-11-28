Ollita común celebra un año de su restaurante gracias al apoyo de Alicorp, Perú Pendiente y Exitosa

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Salva una olla

Las madres de la ollita común 'Santa Lucía', en Lurigancho-Chosica celebran el primer aniversario del restaurante que emprendieron gracias al apoyo constante de Alicorp, Exitosa y Perú Pendiente. Un año de operatividad que les permite seguir beneficiando a su comunidad.

Olla común 'Santa Lucía' celebra su primer aniversario

Alicorp junto a Exitosa no solo brindan apoyo a las ollitas comunes de la capital con la donación de alimentos de primera necesidad o equipando sus establecimientos, sino que gracias a su alianza con Perú Pendiente en el marco de la campaña 'Salva una Olla', siguen fortaleciendo estas importantes organizaciones comunitarias y fomentando el desarrollo de emprendimientos.

Las madres que se unen día a día para sacar adelante sus ollitas, pese a las vicisitudes o falta de apoyo de los gobiernos locales, reciben capacitaciones constantes con conocimientos y habilidades de gestión gracias a los aliados de Exitosa, contribuyendo así la autosostenibilidad de sus iniciativas a largo plazo. Un caso que sobresale es el de la olla común 'Santa Lucía', en Lurigancho-Chosica.

Este establecimiento, que surge como respuesta comunitaria de apoyo en emergencia alimentaria en situaciones de pobreza, desempleo y desastres naturales, celebra este viernes, 28 de noviembre, el primer aniversario de su emprendimiento: ¡un restaurante!

'Ollas que desarrollan' y 'Salva una Olla' se unen

Exitosa llegó hasta la ollita común 'Santa Lucía' donde también se encontraba la directora ejecutiva de la ONP 'Perú Pendiente', Vanessa Vásquez, quien no dudó en recordar que este establecimiento es "una de las más de 400 ollas impactadas" en el programa 'Ollas que desarrollan' que no solo buscan beneficiara a las lideresas, sino también a las comunidades.

"Es un año de capacitaciones donde ellas (las lideresas) pasan por distintos cursos como gestión, nutrición, salubridad y sobre todo emprendimiento. Esto no solo les sirve para la operatividad de la olla que hoy en día es un negocio, sino que también transfieren capacidades a otras mamás y se hace un círculo virtuoso de ayuda mágica", expresó la representante de Perú Pendiente.

Asimismo, la presidenta de la ollita común en Lurigancho-Chosica, Adelina Aguilar, y la secretaria, Janet Merino, se mostraron agradecidas por el gran apoyo que recibieron durante este tiempo por parte de Exitosa, Alicorp y Perú Pendiente.

Lideresas agradecidas con Exitosa, Alicorp y Perú Pendiente

La secretaria de la olla 'Santa Lucía' sostuvo que han tenido distintos logros durante este proceso de capacitaciones. Según detalló, aprendieron distintas materias que les permitirá seguir sacando adelante su establecimiento que brinda ayuda a quienes más lo necesitan en su comunidad: niños y adultos mayores.

"Nos enseñó de finanzas para ahorrar, cómo sobresalir y en especial, a saber cómo ser autónomos para depender de nosotros y asimismo brindar un mejor servicio al público", indicó a Exitosa.

Finalmente, reveló que con este emprendimiento, lograron conseguir tanques de agua, construir su servicio higiénico con material noble y ampliar su local para acoger a más personas que buscan un plato de comida balanceada y nutritiva.

Es así como la ollita común "Santa Lucía", ubicado en Lurigancho-Chosica, ha logrado alcanzar un hito importante en el primer aniversario de su emprendimiento ¡un restaurante! gracias al esfuerzo constante, la dedicación y el apoyo estratégico de empresas clave como Alicorp, Perú Pendiente y Exitosa.