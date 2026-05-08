Ollitas comunes celebran 'Día de la Madre' con Exitosa y SNP: Reciben 10 toneladas de pescado y grandes premios

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Salva una olla

Exitosa y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), en el marco de las celebraciones por el 'Día de la Madre', organizaron un importante evento que incluyó la entrega de 10 toneladas de pescado, sorteos con grandes premios y un compartir gastronómico que benefició a cientos de lideresas de ollas comunes de diversos distritos de la capital.

Madres de ollas comunes celebran con Exitosa y la SNP

Exitosa con la campaña 'Salva una Olla' y en colaboración conjunta con la Sociedad Nacional de Pesquería siguen brindando su apoyo a las ollas comunes de la capital, especialmente, en una importante fecha como el 'Día de la Madre' en el que se rinde un homenaje a todas las madres que no dudan en dar su mayor esfuerzo para sacar adelante a su familia y contribuir con la sociedad.

Es así como en en un despliegue de solidaridad y alegría, Exitosa y la SNP se unieron para realizar la donación de 10 toneladas de pescado bonito en las instalaciones de Corporación Universal, donde representantes de más de 200 ollitas comunes de diversos distritos de Lima se dieron cita para recibir ese alimento altamente nutritivo que permitirá asegurar la alimentación de diversas familias en situación de vulnerabilidad de sus respectivas comunidades.

La presidenta de la SNP, Jessica Luna, se mostró feliz por seguir sumándose a esta campaña solidaria por el 'Día de la Madre' para rendir homenaje a las madres que "luchan a día a día" desde muy temprano y diariamente para cocinar los alimentos de todos sus beneficiarios.

"Felices de estar aquí. (...) La SNP sumándose para rendir homenaje a estas madres maravillosas que luchan día a día por sus comunidades y más vulnerables con este producto pescado bonito que el día de hoy las empresas pesqueras traen para poner en las mesas de las ollas comunes", expresó, acotando que serán alrededor de 40 kilos que recibirá cada olla común.

Exitosa y la SNP entregan 10 toneladas de pescado a ollas comunes.

Ollitas comunes celebran 'Día de la Madre' con grandes sorteos

Esther Capuñay, gerenta general de Corporación Universal, destacó la importancia de este apoyo continuo a las líderes de las ollitas comunes, a través de la campaña 'Salva una Olla' de Exitosa.

"Feliz, celebrando el 'Día de la Madre', de las ollas comunes, a quienes valoramos, respetamos y honramos todos los días del año", precisó a Nicolás Lúcar durante el agasajo.

Asimismo, precisó que no solo se celebra a las madres de las ollitas comunes de Puente Piedra, Ventanilla, Lurín y otros sectores de la capital, con la entrega de 10 toneladas de pescado, sino también con grandes sorteos con impresionantes premios: ¡congeladoras, regalos y canastas!

La representante de una ollita común en Villa María del Triunfo y otra de Chorrillos fueron las afortunadas madres que ganaron las congeladoras, en medio de una jornada llena de emoción, solidaridad y celebración.

"Somos 74 beneficiarios y 30 familias. Tengo aprox. 40 niños y cinco casos sociales. (...) Desear un feliz día a todas las mamitas de las ollas comunes y que tengamos hacia adelante, pese a los obstáculos", expresó la lideresa de la ollita común 'Buenavista del Paraíso', emocionada por los premios que Exitosa y la SNP le entregaron.

Esther Capuñay junto a dos representantes de ollas comunes, ganadoras de congeladoras por 'Día de la madre'.

'Día de la Madre': Exitosa y SNP organizan compartir gastronómico

Finalmente, mientras las madres asistentes disfrutaron de un compartir gastronómico, donde incluso pudieron degustar y participar en la elaboración de ceviches frescos, escabeche de pescado, Esther Capuñay agradeció a los aliados estratégicos que durante los últimos cuatro años han ayudado a sostener la campaña 'Salva una Olla' de Exitosa.

Madres de ollas comunes degustan de deliciosos potajes por 'Día de la Madre' gracias a Exitosa y la SNP.

Es así como Exitosa y la SNP rinden homenaje por el Día de la Madre, a cientos de lideresas de las ollas comunes de la capital con la entrega de 10 toneladas de pescado, sorteos, compartir gastronómico y varios premios en un ambiente lleno de emoción y alegría.