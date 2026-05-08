Elecciones 2026: Conoce cuáles son los pasos para pagar la multa electoral antes de la segunda vuelta

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el cierre de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha iniciado el proceso de fiscalización y aplicación de sanciones económicas contra aquellos ciudadanos que no cumplieron con su deber cívico en las urnas o que se ausentaron de sus responsabilidades en las mesas de votación.

Ante este escenario, la entidad ha habilitado una plataforma de regularización que permite a los infractores identificar sus penalidades y gestionar los pagos correspondientes de manera inmediata, garantizando el cumplimiento de las obligaciones electorales vigentes en el país.

Con el fin de agilizar este trámite, el organismo ha dispuesto una serie de mecanismos estratégicos, tanto de manera virtual como en oficinas presenciales, diseñados para facilitar la consulta y el abono de las multas impuestas durante este último proceso.

Pasos para pagar la multa electoral

Para atención virtual:

Accede a https://multas.jne.gob.pe/login para consultar si cuentas con una multa electoral pendiente.

para consultar si cuentas con una multa electoral pendiente. Ingresa tu número de DNI en la plataforma para verificar si existe alguna deuda y conocer el motivo de la sanción.

Selecciona el medio de pago que prefieras para cancelar la multa.

Si optas por la vía digital, entra a Págalo.pe.

Busca la opción "JNE" y luego elige "Multas electorales".

Digita tu DNI y completa los pasos que indica el sistema para finalizar el pago.

Para atención presencial:

Acércate a una sucursal del Banco de la Nación y presenta tu DNI en la ventanilla para realizar el pago de la multa.

en la ventanilla para realizar el pago de la multa. También puedes dirigirte a la caja de la oficina central del JNE, ubicada en la avenida Nicolás de Piérola 1070, Cercado de Lima.

Elige si deseas cancelar el monto en efectivo o utilizando una tarjeta Visa.

Realiza la operación en el canal seleccionado y solicita el comprobante de pago al finalizar.

Ten en cuenta que no es necesario que la persona sancionada acuda personalmente; cualquier tercero puede efectuar el pago presentando únicamente el número de DNI del titular.

Consecuencias de no pagar la multa

La multa determinada por el Jurado Nacional de Elecciones no impide ejercer el derecho al voto en comicios futuros, pero restringe:

Trámites notariales

Inscripciones civiles

Participación en procesos judiciales y administrativos

Acceso a programas sociales

Obtención de licencias de conducir

Acceso a cargos públicos

Además, el JNE puede iniciar un proceso de cobranza coactiva que podría incluir el embargo de cuentas bancarias u otros bienes. Para cualquier gestión vinculada a la sanción, solo se requiere el documento nacional de identidad. Las opciones de consulta y pago, tanto presenciales como digitales, están diseñadas para facilitar el cumplimiento de esta obligación ciudadana.