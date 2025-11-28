Chorrillos: Exitosa y SNP entregan 2 toneladas de pescado a más de 40 ollas comunes

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Salva una olla

La campaña 'Salva una Olla' de Exitosa vuelve a ponerse del lado de las ollas comunes por su inquebrantable compromiso en favor de las poblaciones más vulnerables del país. En ese sentido, hoy, viernes 28 de noviembre, gracias a las coordinaciones realizadas con la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), 40 ollas comunes recibieron la donación de dos toneladas de pescado.

Más ayuda a las ollas comunes

Como se recuerda, esta importante iniciativa surgió en medio de la pandemia y tras cumplir cuatro años realizando esta loable labor, nuevamente cientos de madres de familia se acercaron a las instalaciones de Corporación Universal en Chorrillos para recibir este valioso producto nutricional.

En ese sentido, se hicieron presentes las lideresas de las ollas comunes "Madres Unidas", "Ángeles Solidarios", "Los Vencedores", "El Buen Samaritano", "Santa Rosita", "Oasis de Villa", entre otros, quienes agradecieron muy emocionadas este donativo, ya que así, podrán asegurar la seguridad alimentaria de sus beneficiarios.

"Para todos los socios, para los niños que realmente lo necesitan y para la gente adulta también. Gracias a Exitosa, de verdad que estamos muy agradecidas, que Dios los bendiga", expresó una dirigente de la olla común "Virgen de Guadalupe II" de Ventanilla.

Firme compromiso de la SNP para atender a las poblaciones vulnerables

Quien también se pronunció para refirmar el compromiso institucional de la SNP fue en esta oportunidad su representante, Aracelli Luna, aseverando que esta nueva importante entrega la hacen con total desprendimiento para dar una mano a quienes verdaderamente lo necesitan y con el apoyo de la Corporación Universal.

"Para nosotros es un placer enorme estar aquí y tener la oportunidad de compartir con ustedes y sobre todo con estas mamitas tan bellas que vienen de diferentes distritos de la capital", comentó.

En ese sentido, destacó la valentía de las madres luchadores de los distritos de Ventanilla, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho y Chorrillos, destacando, además, que sumando la entrega de este 28 de noviembre, llevan a la fecha 21 000 kilos de pescados que han entregado a las ollas comunes.

Asimismo, mencionó, que la estrategia en conjunto con nuestro medio es para combatir el hambre y la inseguridad alimentaria, a través de este "maravilloso producto" como es el pescado, por su capacidad nutritiva (omega 3).

De esta manera, esta labor solidaria continúa con su misión, la de entregar productos sanos, frescos y nutritivos a las ollas comunes de todo Lima.