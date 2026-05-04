Perú tendrá nuevo FERIADO LARGO de 3 días consecutivos: ¿Cuándo y quiénes serán beneficiados?

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Cansado de la rutina de trabajo? Ten en cuenta que Perú tendrá un nuevo feriado largo, con tres días consecutivos. Conoce en esta nota de Exitosa quiénes se verán beneficiados con esta medida y qué se celebrará.

Feriado largo con tres días seguidos: ¿Desde cuándo?

Tras el descanso del 'Día del Trabajo' en mayo, muchos ciudadanos ya están planificando su próximo escape de la rutina. Si buscas aprovechar unas "cortas vacaciones", un nuevo feriado largo se aproxima en el calendario nacional.

Pues bien, si estás cansado de las largas jornadas laborales y buscas fechas que te permitan alistar tus maletas para viajar solo o en familia en el interior del país, ten en cuenta que, de acuerdo al Decreto Legislativo 713, el cual, en conjunto con las normas laborales excepcionales que rigen durante el actual periodo de emergencia nacional, establece los días no laborables y feriados nacionales, el 29 de junio es considerado feriado para celebrar la festividad de San Pedro y San Pablo.

Al caer un día lunes el 29 de junio, se genera un fin de semana largo de tres días consecutivos si se suman al sábado y domingo, días en donde se descansa habitualmente.

Sábado 27 de junio: Día de descanso habitual, principalmente para el sector público.

Día de descanso habitual, principalmente para el sector público. Domingo 28 de junio: Día de descanso habitual.

Día de descanso habitual. Lunes 29 de junio: Feriado nacional por 'Día de San Pedro y San Pablo'.

29 de junio feriado nacional: ¿Quiénes serán beneficiados?

Este escenario se presenta como una ventana ideal para quienes buscan combatir el cansancio de la rutina laboral. Ya sea mediante viajes en solitario o excursiones familiares hacia diversos destinos nacionales, estos tres días permiten una planificación que dinamiza la economía local y ofrece el descanso necesario para retomar las actividades con mayor energía.

Ten en cuenta que en el 29 de junio se celebra la solemnidad conjunta de San Pedro y San Pablo en conmemoración al martirio en Roma de los apóstoles Simón Pedro y Pablo de Tarso. Ambos son considerados los apóstoles mártires más recordados de la historia cristiana.

Asimismo, en esa fecha se celebra el 'Día del pescador', donde se rinde homenaje a San Pedro, patrono de los pescadores en el país, en donde muchos fieles piden bendición y protección por sus salidas al mar. Quienes se verán beneficiados con este feriado nacional del 29 de junio serán los trabajadores públicos y privados.

Feriados nacionales que restan el 2026

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Así que si buscabas una oportunidad para alistar las maletas y viajar por el interior del país, ten en cuenta que el 29 de junio es feriado nacional y cae lunes, lo que permite tener un fin de semana largo si se une con el sábado 27 y domingo 28.