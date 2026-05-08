TUUA del Jorge Chávez: Mincetur afirma que respetará fallo judicial sobre tarifa extra a pasajeros en escala

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes, afirmó que respetarán la decisión judicial que se tome con respecto a la demanda relacionada a la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA), que se cobra a pasajeros que hacen escala en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

"Nosotros somos respetuosos de la instancias correspondientes, estoy seguro que las instancias judiciales o que vean el proceso en particular van a tomar en el corto plazo la decisión más acorde a la normativa aplicable", dijo en declaraciones a la prensa.

El recurso legal de los gremios aéreos internacionales se da en medio del anuncio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre la próxima firma de la Adenda N° 9 con Lima Airport Partners (LAP).

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José Reyes, ministro de Comercio Exterior, sobre demanda de gremios aéreos por la TUUA: Somos respetuosos de las instancias judiciales, tomarán la decisión más acorde a la normativa aplicable. Somos promotores de los desarrollos de los destinos turísticos



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Gremios aéreos llevan la TUAA a la vía judicial

La impugnación, que en términos judiciales se denomina proceso contencioso-administrativo, se dirige en contra del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), institución que aprobó la TUUA de transferencia en el nuevo aeropuerto.

El documento ha sido presentado por la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), con el respaldo de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

En la demanda, los tres gremios aéreos se oponen a la TUUA de transferencia bajo el argumento de que esta tarifa extra ha convertido al Jorge Chávez en el aeropuerto más caro de América Latina para los pasajeros de tránsito internacional.

Mincetur apuesta por el turismo

Según indican, la incomodidad generada en la comunidad extranjera está ocasionando que otros aeropuertos de la región, como Bogotá, Panamá y Sao Paulo, capte el tráfico de conexión que antes pasaba por Lima.

El titular del Mincetur, José Reyes, indicó que desde su sector se continúa promoviendo la conectividad aérea y el desarrollo de la infraestructura turística. En esa línea, aclara que el Ejecutivo mantiene sus metas de crecimiento turístico y generación de empleo a pesar de la TUUA de transferencia.

"Nuestra proyección a comienzo de año era subir a los 4 millones de turistas en el 2026, con aproximadamente 1.6 millones de empleos entre directos e indirectos", precisó.

Al dejar el desenlace en manos del Poder Judicial, el Mincetur espera que la resolución final logre equilibrar la sostenibilidad financiera de la concesión del aeropuerto Jorge Chávez.