Murió querido periodista deportivo: Amigos y familiares le dan el último adiós con emotivos mensajes

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

¡Adiós, 'Don Lama'! Confirman la muerte del querido periodista deportivo y comentarista de boxeo. Amigos y familiares le dedicaron emotivos mensajes de despedida, recordándolo con gran cariño por los momentos icónicos que protagonizó en televisión.

Murió histporico periodista y comentarista de boxeo

Con una trayectoria de más de 50 años en la cobertura del boxeo y dentro del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el periodista deportivo Eduardo Lamazón, considerado una de las grandes figuras de la narración, murió a los 70 años de edad, el último lunes 4 de mayo; así lo confirmaron medios mexicanos como Tv Azteca y Carlos Aguilar, su compañero de conducción en televisión.

A través de las redes sociales Aguilar, quien trabaja actualmente para TUDN, dio a conocer la noticia con un mensaje de despedida.

"Con mucha tristeza informo la partida de Eduardo Lamazon! Un hermano que me dio esta vida en el boxeo! Mil gracias Lama Lamita por tu entrega conmigo por tus grandes pláticas y nuestras noches bohemias de boxeo! Te extrañaré siempre", expresó en X.

De acuerdo con información de El Heraldo de México, el cronista de boxeo murió a causa de un paro cardiaco. Esto habría sido confirmado por sus familiares. Además, se supo que presentaba muerte cerebral derivada del Parkinson que padecía.

Fallece Eduardo Lamazón, un legendario historiador y comentarista del boxeo mundial.

Mensaje póstumo del periodista Eduardo Lamazón

Eduardo Lamazón, también conocido como 'Don Lama', fue reconocido en México como un personaje con un estilo único que trascendió por generaciones, además, que se ganó el cariño del público por su crítica y gran desenvolvimiento ante las cámaras al momento de comentar icónicos encuentros de boxeo.

Pese a que nació en Buenos Aires, el periodista del pugilismo adoptó México como su casa por más de 45 años, e incluso, dejó una carta de despedida escrita en vida que sus familiares publicaron tras confirmarse su deceso.

"Hoy no me dirijo a ustedes con un adiós, sino con un profundo y sincero hasta luego. México no fue solamente el lugar donde desarrollé mi pasión por el boxeo; fue el país que me abrió sus puertas cuando más lo necesitaba", se lee en el mensaje póstumo.

En la misma carta, agradeció al público que cada sábado lo acompañó frente al televisor y cerró con la frase que se convirtió en su sello: "Diez puntos para todos ustedes".

Carta de despedida del periodista Eduardo Lamazón.

¿Quién fue Eduardo Lamazón?

Nacido el 2 de diciembre de 1956 en Buenos Aires, Argentina, inició su vínculo con el boxeo desde temprana edad. Su carrera tomó impulso al llegar a México en 1979, invitado por José Sulaimán para integrarse al Consejo Mundial de Boxeo. Posteriormente, desarrolló una amplia carrera en medios de comunicación, donde destacó por su conocimiento del deporte y su estilo narrativo.

TV Azteca le rindió un homenaje en vida el 5 de marzo de 2025 con motivo de su 50 aniversario de su carrera en el boxeo, en aquel evento, Don Lama se mostró agradecido por el cariño de la gente.

Es así como se confirmó que el respetado comentarista y analista deportivo Eduardo Lamazón murió a los 70 años el lunes 4 de mayo, dejando un profundo legado en el periodismo de boxeo y la cultura mexicana.