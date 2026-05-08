¡Amor de madre en el nombre! Conoce cuántos peruanos se llaman "Mami", "Mamita" o "Maternidad"

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el Perú, la creatividad y el sentimiento suelen ir de la mano al momento de acudir a las oficinas del Reniec. La reciente publicación de la entidad registral ha puesto en evidencia una tendencia conmovedora: El uso de términos afectuosos relacionados con la maternidad como nombres propios.

Esta curiosa estadística no solo revela una particularidad cultural en la elección de nombres, sino que funciona como un homenaje permanente al "amor más grande" que existe.

Conoce los nombres que lideran el ranking

Según la información compartida por la institución, el nombre "Nona" encabeza la lista con un total de 276 peruanos registrados. Si bien es un término asociado frecuentemente a las abuelas, su origen etimológico y uso familiar lo posicionan como el favorito en esta categoría. Le sigue de cerca el nombre "Ma", con 45 personas, una forma abreviada y sumamente dulce de llamar a quien nos dio la vida.

El reporte también destaca que 32 ciudadanos llevan con orgullo el nombre de "Madre", mientras que otros 18 fueron inscritos como "Maternidad". Estos datos demuestran que la elección del nombre en el Perú trasciende lo convencional, buscando capturar la esencia de un vínculo inquebrantable que ahora forma parte de la identidad legal de estos compatriotas.

💐❤️ Hay nombres que nacen del cariño, la admiración y ese amor infinito llamado mamá.



En el marco del Día de la Madre, descubre la lista de peruanos cuyos nombres fueron inspirados en esta fecha tan especial. ✨🇵🇪#DíaDeLaMadre #Mamá #NombresPeruanos #Identidad #RENIEC pic.twitter.com/hgBRWKk7Tv — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) May 8, 2026

De "Mamita" a "Mamacha" en los registros

La lista continúa con diminutivos que derrochan ternura. Un total de 14 peruanos se llaman "Mamita", seguidos por 10 personas identificadas como "Mami" en su Documento Nacional de Identidad. Aunque parezca increíble, existen incluso casos únicos o extremadamente escasos, como los 2 ciudadanos llamados Madrecita, o las inscripciones singulares de un ciudadano llamado Materno y otra llamada Mamacha.

Estas cifras publicadas por el Reniec son un recordatorio de que el Perú es un país donde las emociones suelen traspasar los trámites administrativos. Llevar por nombre "Madrecita" o "Mami" es llevar consigo un homenaje diario a la mujer que es el pilar de la sociedad peruana.

Más allá de lo curioso que pueda resultar para algunos, estos nombres son el reflejo vivo de nuestra cultura, una donde el amor por mamá es tan grande que no cabe solo en el corazón, sino que se firma en cada documento oficial.

La difusión de estas listas por parte del Reniec no solo cumple una función informativa, sino que se ha convertido en un fenómeno viral que genera comunidad y debate en las plataformas digitales. La presencia de estos nombres en el padrón electoral y en los registros de identificación es un testimonio de la libertad y la diversidad que caracteriza a la sociedad peruana contemporánea.