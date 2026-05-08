Mininter se defiende de críticas y aclara que chalecos adquiridos para la PNP cumplen con especificaciones técnicas

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú enfrenta una nueva polémica en medio de la lucha contra la delincuencia, el sicariato y la extorsión. Esta vez, los cuestionamientos llegaron a partir de la entrega de más de 3 mil chalecos antibalas los cuales no cumplirían con las exigencias necesarias para proteger la vida de los efectivos.

Mininter se defiende de críticas por chalecos antibalas

De acuerdo a diversas denuncias periodísticas, la adquisición de estas prendas, por el valor de más de 7 millones de soles, se realizó en la gestión del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, bajo el gobierno de Dina Boluarte.

Pero eso no es todo, ya que los chalecos comprados fueron rechazados por el Servicio de Armamento y Municiones de la Región Policial Lima al percatarse de que no cumplían con las exigencias necesarias. Incluso, se informó que estuvieron almacenadas al no contar con la certificación textil necesaria.

Mininter aseguró que chalecos entregados a la PNP tiene todas las certificaciones.

En medio de estos cuestionamientos, el Ministerio del Interior rechazó las mismas a través de un comunicado en sus redes sociales donde dejaron en claro que el Servicio de Armamento y Munición de la Región Policial Lima otorgó la conformidad a estos bienes adquiridos.

Incluso indicaron que esto quedó aclarado luego que se realizara una verificación física y técnica confirmando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los niveles de protección requeridos.

"Respecto a las observaciones formuladas sobre el componente textil, el contratista subsanó los requerimientos de trazabilidad y documentación técnica, acreditándose además la correspondencia entre las muestras evaluadas y los informes de ensayo cuya autenticidad fue verificada el 20 de abril del 2026", indicaron.

Realizaron entrega en medio de cuestionamientos

En medio de estos cuestionamientos, la Policía Nacional del Perú realizó la entrega de las prendas en una ceremonia que fue encabezada por el titular del Mininter, José Zapata, y el jefe de la PNP, general Óscar Arriola.

Mininter aseguró que chalecos entregados a la PNP tiene todas las certificaciones.

Durante el evento, el integrante del gabinete señaló que continuarán actuando firme contra la lucha contra la delincuencias y protegiendo a los integrantes del cuerpo policial.

"No se trata solo de equipamiento, sino de proteger la vida de quienes salen diariamente a las calles para combatir la delincuencia y el crimen. La seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado y nos exige actuar con firmeza y resultados concretos", indicó.

De esta manera, el Ministerio del Interior rechazó los recientes cuestionamientos indicando que los chalecos antibalas entregados a la PNP cuentan con todas las especificaciones técnicas requeridas.