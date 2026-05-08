Colegios profesionales exigen al presidente Balcázar que observe ley que vulnera su autonomía

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

La aprobación en el Congreso de la República de un texto sustitutorio que crea el Colegio Profesional de Artistas, en el cual se precisa que los funcionarios públicos inhabilitados no pueden asumir cargos directivos en los colegios profesionales, continúa generando polémica por una presunta vulneración de su autonomía constitucional.

Colegios profesionales denuncian vulneración a su autonomía

En un pronunciamiento, el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú cuestionó la incorporación de una disposición de alcance general en la referida autógrafa de ley que, en sus términos, "contraviene la autonomía constitucional de los colegios profesionales".

Si bien destaca que la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú "constituye un avance importante en favor de una adecuada representatividad de los profesionales vinculados a las artes", advierten que el Legislativo ha incorporado modificaciones que no cuentan con "el debido sustento técnico ni jurídico".

"Advertimos que el último párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final, incorporado durante el debate en el Pleno del Congreso sin el debido sustento técnico ni jurídico, pretende introducir una disposición de alcance general dentro de una norma de carácter especial, contraviniendo la autonomía constitucional de los colegios profesionales, particularmente en su manifestación de autorregulación normativa", se lee en el documento.

Como señalan, la norma legal representaría una vulneración con la autonomía de los colegios profesionales porque estos tienen la potestad de establecer "los requisitos, alcances y límites aplicables a la postulación y ejercicio de cargos directivos dentro de sus órganos de gobierno".

En ese sentido, advierten que la incorporación de la normativa genera un "riesgo de politización" que pone en peligro su rol institucional como instituciones encargadas de supervisar la ética profesional.

Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales solicitan observación de ley. Foto: difusión

Presidente Balcázar debe revisar la ley

Ante esta situación, el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú solicitan que el presidente de la República, José María Balcázar, observe las modificaciones introducidas en la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas.

"Por todo lo expuesto, solicitamos a la Presidencia de la República observar parcialmente la presente autógrafa de ley, en salvaguarda de la autonomía constitucional de los colegios profesionales y del adecuado ejercicio de sus funciones institucionales", dijo.

Un pedido similar fue formulado por la exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio Profesional de Abogados, Delia Espinoza, Delia Espinoza, quien argumenta que el Legislativo busca con ello retirarla de su cargo por haber sido inhabilitada por el mismo Pleno.