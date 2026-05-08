Nuevo SISMO remece el Perú HOY, 08 de mayo: Conoce el epicentro y magnitud, según el reporte del IGP

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo remeció al Perú hoy, este viernes 8 de mayo, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Tercer sismo hoy en Perú: ¿Cuál fue su magnitud?

Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se sintió la tarde de este viernes 8 de mayo, precisamente a las 12:50 p. m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo al más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico, sentido esta tarde, tuvo una magnitud de 4.3 con el punto de referencia a 22 km al NE de Santa María de Nieva, Condorcanqui, en Amazonas

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0260

Fecha:08/05/2026 12:50:07

Mag:4.3

Prof:22km

Lat:-4.43

Long:-77.76

Int:III Santa María de Nieva

Ref:22 km al NE de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonashttps://t.co/F75n61RDsZ — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 8, 2026

Dos sismos de 5.0 remecen Ica

La mañana de este viernes 8 de mayo, precisamente a las 10:42 a. m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo al más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico, sentido esta tarde, tuvo una magnitud de 4.0 con el punto de referencia a 80 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, provincia de Nasca, región Ica.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0258

Fecha y Hora Local: 08/05/2026,10:42:19

Magnitud: 4.0

Profundidad: 36 km

Latitud: -15.20

Longitud: -75.89

Referencia: 80 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Icahttps://t.co/6E9xNjpOUM — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 8, 2026

La tierra volvió a temblar horas después en la región Ica, hoy viernes 8 de mayo, de acuerdo al más reciente reporte del Centro Sismológico Nacional del IGP. A través de su cuenta oficial de X se informa que este se suscitó al promediar las 12:14 p.m. a 72 kilómetros al oeste de San Juan Marcona, en la provincia de Nasca - Ica, con una profundidad de 34 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0259

Fecha:08/05/2026 12:14:37

Mag:4.9

Prof:34km

Lat:-15.17

Long:-75.81

Int:III-IV San Juan de Marcona

Ref:72 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Icahttps://t.co/zx4F1aEB9z — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 8, 2026

¿Qué debe contener mi mochila de emergencia?

Hay que mencionar que las autoridades recomienda que las personas tengan a la mano una mochila de emergencia. A continuación te presentamos qué insumos debería contener.

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Es importante seguir las recomendaciones para salvaguardar la seguridad propia y de las personas que nos rodean, tanto en los hogares como en los centros de trabajo, y estar atentos a las futuras réplicas que puedan presentarse con el transcurso de las horas.