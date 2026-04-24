Campaña "Salva una Olla": Exitosa y SNP entregan 2 toneladas de pescado a más de 60 ollas comunes

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Salva una olla

Exitos y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) continúan con la campaña 'Salva una Olla' y esta vez entregan dos toneladas de pescado bonito a más de 60 ollas comunes de Lima. Asimismo, en alianza con San Jorge, se entregaron fideos. ¡La ayuda no se detiene!

SNP y Exitosa ayudan a más de 60 ollas comunes

En la mañana de este viernes 24 de abril, se realizó una importante jornada solidaria en las instalaciones de Corporación Universal. Exitosa reafirmó su compromiso de ayudar a los sectores más vulnerables de la capital, en alianza estratégica con la SNP y la empresa San Jorge.

¿El objetivo? Ayudar a las ollitas comunes a combatir el hambre y la anemia, proporcionándoles alimentos de alto valor nutricional como el pescado. Es por ello que, en el marco de la campaña 'Salva una olla', se realizó la entrega de dos toneladas de bonito a más de 60 ollas comunes que realizan un esfuerzo extraordinario para alimentar a sus comunidades y seguir apoyando a sus casos sociales.

"Estamos aquí nuevamente, la SNP junto al programa Salva una olla de Exitosa para seguir impulsando este maravilloso programa para luchar contra el hambre y la anemia en nuestro país. Este es un reconocimiento a las organizaciones de base como las ollas de base. Hoy hemos venido con dos mil kilos de bonito para llegar a más de 60 ollas comunes", precisó Jessica Luna, presidenta de la SNP.

'Salva una olla': San Jorge se une a la campaña solidaria

La presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, ante las cámaras de Exitosa, pidió a más instituciones y empresas se sumen a la campaña 'Salva una Olla'. Asimismo, destacó que este aporte busca fortalecer la seguridad alimentaria y reconocer el rol impecable de las madres que lideran las ollas comunes de Lurín, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Ventanilla, Callao, Puente Piedra y más que este viernes fueron parte de esta importante donación de pescado.

Pero no solo recibieron ese nutritivo alimento, sino también que las lideresas de cada ollita, gracias a la colaboración de la empresa San Jorge, pudieron obtener paquetes de fideos y atunes, complementando las raciones necesarias para el menú diario.

" Bastante contenta, gracias a Exitosa que está apoyando a todas las organizaciones. (...) Deseo que este gran apoyo se alargue más y para todos para comer pescado", precisó la lideresa de la olla común Santa Rosa de Lima, de Lurín, quien recibió la donación como "el mejor regalo de cumpleaños" para su comunidad.

Representantes de las ollas comunes agradecen a Exitosa

Finalmente, otro representante de una de las ollitas comunes que se beneficiaron con la entrega del pescado bonito, fideos y atunes, no dudó en agradecer a Exitosa y a las empresas que se aliaron en el marco de la campaña 'Salva una olla' por seguir ayudando a quienes más lo necesitan.

"Agradecido siempre por el apoyo. Haremos pescadito frito con su arroz y su papa sancochada. Muchas gracias Exitosa que no se olvida de las ollas comunes", precisó.

Es así como en un esfuerzo conjunto por combatir la inseguridad alimentaria, Exitosa y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) entregaron 2 toneladas de pescado bonito fresco a más de 60 ollas comunes en la capital.