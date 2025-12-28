Padre de familia perdió la vida tras ser arrollado por camión de basura en Surquillo

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Se registró un hecho lamentable en el distrito de Surquillo, luego de que un camión de basura de esta comuna arrollara a un padre de familia. La poca visibilidad habría impedido al conductor de la unidad percatarse del hombre que perdió el equilibrio y cayó a la pista.

Presunto estado etílico

La víctima fue identificada como Octavio Leiva Basurto de 57 años y la fatalidad ocurrió en la calle San Alberto, cerca al cruce con la avenida Angamos. Testigos indicaron a Latina que el ciudadano se encontraba en estado etílico, lo que le hizo perder la estabilidad y caer contra el asfalto.

Aparentemente, la mala iluminación y falta de señalización, hicieron que el conductor del camión recolector no alcanzara a ver que había alguien en el suelo, pasando por encima de él. No obstante, llegó a detenerse al sentir algo distinto en el tren posterior.

Al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes llevaron al trabajador municipal hasta la Comisaría de Miraflores para las diligencias del caso. Empleados de la empresa dueña del vehículo también se hicieron presentes, aunque evitaron dar declaraciones.

Vecinos de la zona denunciaron la mala calidad lumínica en dicha avenida, además de que está llena de residuos, el cual sería ignorado por estos vehículos recolectores. Una cámara de vigilancia ubicada en la intersección de San Alberto con Angamos servirá para determinar las causas y responsabilidades del trágico accidente.

Taxista perdió la vida en Surquillo

No es el primer hecho lamentable que se registra en este distrito de Lima Metropolitana, debido a que un taxista falleció en la víspera de la Navidad. Tras aparentemente haber sufrido un paro cardiaco, perdió el control de su vehículo y terminó estrellándose contra una peluquería en el cruce de las calles Sanzio con Rodin, en La Calera.

La dueña del negocio fue alertada por los vecinos, llegando hasta su local para ver los daños que causó la colisión. La puerta metálica resultó doblada, quedando el interior expuesto y apenas sostenida por la estructura de señalización y cintas de seguridad, lo que generó preocupación en la propietaria.

