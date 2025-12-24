Tragedia en Navidad: Familia entera pierde la vida en un quíntuple choque vehicular en Casma

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A vísperas de la Navidad, se ha registrado un trágico accidente en Casma, en el departamento de Ancash, luego de que un quíntuple choque vehicular provocara la muerte de una familia entera. Primeros reportes señalan que la unidad quedó atrapada entre dos camiones en plena carretera Panamericana Norte.

Camión averiado provocó el accidente

Los primeros informes señalan que un camión que trasportaba pota se averió, debiendo estacionarse de emergencia en el lado izquierdo de uno de los carriles. Otra unidad de carga de cemento perdió el control y dejó atrapada a la familia de cinco personas y su mascota que iba en una combi de fabricación china entre dos tráileres.

El reporte de la Policía Nacional del Perú (PNP) indica que el vehículo que iba de sur a norte le pertenece a un ciudadano que responde al nombre de Jorge Alonso Balarezo Villarreal. No obstante, hasta el momento no se ha identificado a las víctimas mortales, por lo que se desconoce si se trata de él y sus parientes.

Hasta el lugar del accidente llegaron efectivos de la Comisaría de Casma junto con el comisario de la dependencia, así como miembros de la Compañía de Bomberos y Serenazgo. Se esperaba por el representante de la Fiscalía para el levantamiento de los cinco cuerpos.

Se registraron heridos producto del múltiple choque en una camioneta que fue arrastrada unos metros por una de las unidades pesadas. Cuatro personas resultaron con lesiones de consideración, debiendo ser trasladas hasta el hospital más cercano para recibir atención inmediata.

En desarrollo...