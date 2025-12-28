Huancavelica: Comuneros azotaron a regidor que incumplió con entregar panetones y juguetes por Navidad

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un regidor que había prometido entregar panetones y juguetes para los niños por Navidad a una comunidad en Huancavelica, recibió una severa reprimenda por parte de unos comuneros. Al incumplir con su palabra, lo azotaron durante una actividad organizada por la Municipalidad Distrital de Huanca Huanca.

Habitantes notaron que llegó sin nada

Los cientos de asistentes a esta celebración navideña esperaban ver al regidor Santiago Mendoza Taype con los obsequios que había prometido, sin embargo, notaron que llegó sin nada. Claramente molestos, increparon a la autoridad y al no tener un respuesta contundente de su parte, lo agarraron entre varios y procedieron a castigarlo.

El descontento pasó a manifestar risas también, incluso por parte del funcionario, en el momento que los habitantes lo tomaron de los extremidades y lo pusieron de espaldas. Una mujer lo azotó en al menos cuatro oportunidades en la zona de los glúteos, sin que él manifestara signos de dolor.

Según los asistentes, el evento fue desabrido, sin panetones y juguetes para los más pequeños, lo que generó molestia e indignación en la comunidad. Al estar solo Mendoza Taype, le exigieron mayor responsabilidad y respeto hacia la comunidad que le dio su respaldo político en los últimos comicios.

No obstante, vecinos del anexo de Ccarampa pusieron la responsabilidad sobre la gestión del alcalde Jubencio Taype Ramos. Acusan que no ha organizado bien las actividades y ha mostrado poco compromiso con las mismas que son anunciadas, como la reciente chocolatada que estaba dirigida a los menores de la localidad.

Tragedia en Huancavelica

El pasado sábado 20 de diciembre se registró un accidente vehicular en una vía de este departamento, luego de que una camioneta cayera por un abismo de 200 metros, dejando un saldo de ocho personas fallecidas y varios heridos. A falta de un ambulancias, en el distrito de Ticrapo, los afectados fueron trasladados a Pisco.

Tras este lamentable suceso, la municipalidad donde ocurrió el despiste y posterior desbarranco, declaró duelo distrital por las ocho víctimas mortales. Así lo dio a conocer en sus redes sociales, en donde manifestó su pesar por los deudos, señalando que había entristecido a toda la ciudadanía.

