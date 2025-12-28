Comas: Ciudadano extranjero que iba en motocicleta fue asesinado a balazos por dos presuntos sicarios

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

En la tarde del domingo 28 de diciembre se registró un crimen en el distrito limeño de Comas. Un ciudadano extranjero que se trasladaba en su motocicleta, fue asesinado por dos presuntos sicarios que lo esperaron en un punto de la avenida Universitaria, cerca a la estación del Metropolitano de Sangarará.

Varios casquillos de bala hallados

La brutalidad del hecho se evidenció en la escena, debido a los más de 20 casquillos de bala que dejó la balacera. El hombre acribillado fue identificado como John Jairo Lord Contreras de 35 años, de nacionalidad ecuatoriana y venezolana, apodado 'rata' y que contaba con antecedentes penales, según información policial.

Testigos señalan que los dos presuntos sicarios se encontraban esperándolo, hasta que lo pudieron identificar y comenzaron a perseguirlo. En movimiento, abrieron fuego contra él, provocando que pierda el control de su unidad una vez que sintió los primeros disparos en su cuerpo.

Pese a encontrarse herido, se puso de pie e intentó huir corriendo, sin embargo, sus atacantes lo siguieron y lo remataron metros más allá de donde cayó. Cuando llegaron los efectivos de la Policía Nacional, procedieron a acordonar la escena, contabilizando un total de 27 casquillos por los peritos.

Información policial reveló que Lord Contreras había sido intervenido el año pasado al estar supuestamente vinculado a un red de trata de personas en Lima Norte. Por tal motivo, la primera hipótesis de la PNP se apoya en que el crimen se habría debido a un ajuste de cuentas.

Otro ataque en Comas

En la víspera de la Navidad se produjo otro asesinato a mano armada en este distrito de Lima Norte. Un mototaxista que esperaba que su unidad menor sea arreglada en un taller, fue acribillado en el cruce de las calles Alfonso Ugarte y la calle 21 de un certero disparo que alarmó a los vecinos, que creyeron que se trató de un pirotécnico.

Dos sujetos se aproximaron hacia él y dispararon, provocando que cayera al suelo. Fue llevado hasta el hospital Sergio Bernales, donde los médicos certificaron su muerte. Fue identificado con Michelle Navarrete Mormontoy y contaba con denuncias policiales por hurto, tenencia de armas y microcomercialización de drogas.

Un ciudadano de nacionalidad extranjera fue asesinado a balazos por dos presuntos sicarios en el distrito de Comas. El hombre de 35 años iba en su motocicleta por la avenida Universitaria cuando dos individuos abrieron fuego contra él, rematándolo cuando intentó huir.