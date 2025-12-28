Nicolás Maduro asegura que "Jesucristo jamás aprobaría amenazas militares" contra Venezuela

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este domingo que Jesucristo "jamás aprobaría amenazas militares" contra el país. El mensaje, dado durante un acto de salutación a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el estado La Guaira, alegaba que Venezuela enfrenta presiones externas comparables con las bíblicas luchas de Goliat contra un pueblo noble.

"Jesús liberador de la opresión; el Jesús redentor de los pueblos; el Jesús que jamás aprobaría una guerra para robarle las riquezas a un pueblo. (...) ¿Aprobaría amenazas militares ante un pueblo cristiano como el venezolano? (...) Es lo más contrario a Cristo".

Así lo expresó expresó Maduro, cuestionando los bombardeos en Gaza y las medidas militares contra Venezuela y sus embarcaciones por parte de Estados Unidos.

No es la primera vez que invoca a Cristo

El mandatario ha recurrido en varias ocasiones a referencias religiosas para reforzar su discurso político. En noviembre, declaró a Jesucristo como "patrón y señor de Venezuela", asegurando que el país estaba bajo su protección espiritual.

Estas alusiones buscan conectar con la fe de la población, mayoritariamente cristiana y católica, pero también han generado críticas por el contraste entre el mensaje religioso y las acciones del régimen.

Contradicciones del gobierno

Mientras Maduro se presenta como defensor de la paz y se autodenomina "arquitecto de la paz", su gobierno ha impulsado diversas medidas restrictivas que contradicen ese discurso.

Recientemente, la Asamblea Nacional aprobó una ley que contempla penas de hasta 20 años de cárcel para quienes apoyen o promuevan el bloqueo petrolero contra el chavismo.

para quienes apoyen o promuevan el contra el chavismo. Asimismo, el pasado jueves, varios presos políticos de la dictadura fueron excarcelados bajo medidas cautelares. Sin embargo, entre ellos —como la médica Marggie Xiomara Orozco Tapias, condenada por criticar a Maduro en época electoral— se les impuso la prohibición de dar declaraciones públicas, salir del país y brindar información en redes sociales, según denunciaron familiares.

Estas medidas reflejarían más un patrón de control político que contrasta con la evocación de una figura representativa de la paz como lo es Jesucristo, símbolo también de liberación.

Las palabras de Maduro, al invocar a Jesucristo para rechazar amenazas militares, se enfrentan a la contradicción de un régimen que limita libertades, sanciona la disidencia y mantiene leyes punitivas contra la oposición.

El día que se autoproclamó "arquitecto de la paz", el mandatario terminó una imagen que choca con la realidad de un país donde la paz se invoca en discursos, pero no se garantiza en la práctica, una situación que sigue siendo denunciada por organismo internacionales de Derechos Humanos.