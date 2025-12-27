Bus perdió el control y cayó a un barranco: Reportan al menos 15 fallecidos y más de 10 heridos

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo accidente de tránsito deja en luto a varias familias. Las autoridades reportan al menos 15 fallecidos y más de 10 heridos luego de que un autobús de pasajeros perdiera el control y cayera a un barranco en la Ruta Interamericana. Las causas del siniestro vial se encuentra bajo investigación.

Accidenten la Ruta Interamericana

Tras las fiestas navideñas, una nueva tragedia se registró en la carretera. Lamentablemente, de acuerdo a los últimos reportes, un autobús de pasajeros que transitaba por la altura del kilómetro 174 de la Ruta Interamericana, carretera de casi 20 mil kilómetros, en el sector conocido como la cumbre de Alaska, en el departamento de Totonicapán, perdió el control.

El chofer del vehículo de ruta extraurbana Sinaloa, que cubre la Ciudad de Guatemala y el departamento de San Marcos, fronterizo con México, no pudo evitar que la unidad se precipitara por un barranco de unos 75 metros de profundidad. Ante la alerta de la emergencia, rescatistas, bomberos, policías, soldados y civiles llegaron hasta la zona donde se registró el siniestro vial.

El portavoz de los Bomberos Voluntarios, Leandro Amado, reportó a los medios locales que acudieron al lugar con al menos 20 ambulancias para atender la situación. Las labores de rescate y evacuación se extendieron por 2 horas y 30 minutos, tiempo durante el cual se realizó el retiro de personas con vida y fallecidas, así como el traslado de los heridos.

Labores de rescate de víctima en accidente en Guatemala.

Reportan 15 muertos tras caer bus a precipicio

El bombero guatemalteco también reportó que serían al menos 15 personas que fallecieron por el impacto del accidente, entre ellos 11 hombres, 3 mujeres y un menor de edad. Asimismo, detalló que hasta el cierre de esta nota habría 19 heridos que fueron trasladados a centros asistenciales para recibir la atención médica necesaria por la gravedad de sus lesiones.

"Se oficializan datos ya, después de 2 horas de ardua labor de 10 compañías: 15 personas fallecidas luego de este accidente de tránsito tipo colectivo (...) Se han trasladado 19 personas heridas a centros asistenciales", precisó el portavoz Leandro Amado sobre el incidente registrado el último viernes, 26 de diciembre.

Investigan las causas del accidente en Guatemala

La Dirección General de Transportes de Guatemala señaló que el autobús del accidente operaba con permiso temporal y con seguro obligatorio vigente, asegurando que las víctimas serán cubiertas por la compañía.

Asimismo, hicieron un llamado a los transportistas a tomar responsabilidad sobre la conducción de pilotos y asegurarse de que todo viaje sea con el número de pasajeros autorizado. A su vez, detallan que darán seguimiento a este accidente del último viernes que deja en luto a 15 familias.

Por su parte, la policía realiza las diligencias e investigaciones respectivas que ayuden a determinar las causas exactas y las responsabilidades del caso, ya que no sería el primer reporte de un accidente mortal en carretera de ese país: en febrero, un autobús de pasajeros cayó a un barranco en el ingreso norte de Ciudad de Guatemala, con un saldo de 54 muertos.

