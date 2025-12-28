Preocupación en Chimbote: otro sismo de magnitud 5.1 sacude la zona tras reciente temblor de 6 grados

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo reporte sísmico. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que este domingo 28 de diciembre, a las 18:19 horas, se registró un sismo de magnitud 5.1 con epicentro a 66 kilómetros al oeste de Chimbote, provincia de Santa, región Áncash.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 51 kilómetros y alcanzó una intensidad IV en la escala de Mercalli en la ciudad de Chimbote.

La sacudida fue percibida por la población en distintos distritos costeros, generando alarma debido a la cercanía temporal con el fuerte sismo de magnitud 6.0 que se produjo recientemente en la misma zona.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0833

Fecha y Hora Local: 28/12/2025 18:19:55

Magnitud: 5.1

Profundidad: 51km

Latitud: -8.98

Longitud: -79.18

Intensidad: IV Chimbote

Referencia: 66 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 28, 2025

La preocupación crece

La reiteración de eventos sísmicos en Chimbote ha despertado preocupación entre los habitantes y autoridades locales. El último movimiento de 6 grados dejó en evidencia la vulnerabilidad de las infraestructuras y la necesidad de reforzar planes de prevención.

La ocurrencia de un nuevo sismo, aunque de menor magnitud, refuerza la percepción de riesgo y la importancia de mantener protocolos de seguridad activos.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En entrevista con Exitosa, el experto en gestión de riesgos de desastres, Oswaldo Moreno, planteó declarar en emergencia a Chimbote tras los recientes movimientos sísmicos y señaló que el Hospital La Caleta debería ser clausurado debido a su... pic.twitter.com/7AT6xEInDV — Exitosa Noticias (@exitosape) December 28, 2025

En desarrollo...