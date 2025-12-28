RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Preocupación en Chimbote: otro sismo de magnitud 5.1 sacude la zona tras reciente temblor de 6 grados

El IGP reportó un sismo de magnitud 5.1 al oeste de Chimbote, con intensidad IV. El evento ocurre pocos días después del fuerte movimiento de 6 grados que alarmó a la población.

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/12/2025

Un nuevo reporte sísmico. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que este domingo 28 de diciembre, a las 18:19 horas, se registró un sismo de magnitud 5.1 con epicentro a 66 kilómetros al oeste de Chimbote, provincia de Santa, región Áncash.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 51 kilómetros y alcanzó una intensidad IV en la escala de Mercalli en la ciudad de Chimbote.

La sacudida fue percibida por la población en distintos distritos costeros, generando alarma debido a la cercanía temporal con el fuerte sismo de magnitud 6.0 que se produjo recientemente en la misma zona.

La preocupación crece

La reiteración de eventos sísmicos en Chimbote ha despertado preocupación entre los habitantes y autoridades locales. El último movimiento de 6 grados dejó en evidencia la vulnerabilidad de las infraestructuras y la necesidad de reforzar planes de prevención.

La ocurrencia de un nuevo sismo, aunque de menor magnitud, refuerza la percepción de riesgo y la importancia de mantener protocolos de seguridad activos.

En desarrollo...

